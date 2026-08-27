Κεφαλονιά: Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό Βρετανού τουρίστα

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 55χρονου Βρετανού, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στη νότια Κεφαλονιά. Οι έρευνες συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας και σε άλλα δύσβατα σημεία.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, η Αστυνομία, η Εθελοντική Ομάδα Ελειού – Πρόννων, καθώς και εθελοντές με γνώση της περιοχής.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν drones, προκειμένου να ελέγξουν από αέρος εκτάσεις και σημεία όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι δύσκολη ή απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία

Ο 55χρονος παραθέριζε μαζί με τη σύζυγό του στον Κατελειό και, με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ξεκίνησε πεζός με κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Πάστρας.

Οι ομάδες αναζήτησης ερευνούν πλαγιές, μονοπάτια και περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την εξαφάνισή του. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης και θερμικής εξάντλησης, σε περίπτωση που ο 55χρονος παραμένει εκτεθειμένος σε ανοιχτό και δύσβατο έδαφος χωρίς επαρκές απόθεμα νερού.

Επιχείρηση από γη και αέρα

Τα drones δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες να επιτηρούν μεγαλύτερες εκτάσεις και να ελέγχουν από αέρος σημεία που δεν μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα πεζή.

Την ίδια ώρα, πυροσβέστες, μέλη της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στο έδαφος, εξετάζοντας κάθε πιθανό ίχνος που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό του αγνοουμένου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή κάποια πληροφορία που να οδηγεί στον εντοπισμό του 55χρονου Βρετανού, ενώ η επιχείρηση αναζήτησης συνεχίζεται.