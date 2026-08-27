Παγκόσμιο Κύπελλο Κωπηλασίας: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Πέτρο Γκαϊδατζή – Οι «έξαλλοι» πανηγυρισμοί του

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ, τερματίζοντας σε χρόνο 6:47.77.

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Αθλητισμός

Πέτρος Γκαϊδατζής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ, αναδεικνυόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών στις 28 Αυγούστου.
  • Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού πρόσθεσε αυτή τη διάκριση μετά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κυριαρχώντας στον τελικό του Παγκοσμίου.
  • Με την κατάκτηση του χρυσού, ο Γκαϊδατζής χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών στην κωπηλασία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο σκιφ ελαφρών βαρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ, στις 28 Αυγούστου.

Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην πορεία του, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού κυριάρχησε στον τελικό και τερμάτισε σε χρόνο 6:47.77, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Παράλληλα, χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του τελικού πραγματοποιήθηκε η απονομή, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή.

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