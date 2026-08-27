Παγκόσμιο Κύπελλο Κωπηλασίας: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Πέτρο Γκαϊδατζή – Οι «έξαλλοι» πανηγυρισμοί του

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Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο σκιφ ελαφρών βαρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ, στις 28 Αυγούστου.

Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην πορεία του, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού κυριάρχησε στον τελικό και τερμάτισε σε χρόνο 6:47.77, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Παράλληλα, χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του τελικού πραγματοποιήθηκε η απονομή, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή.