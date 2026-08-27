ΟΦΗ: Οι Κρητικοί «τσεκάρουν» το ιστορικό «εισιτήριο» στη League Phase του Europa League

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Έτοιμος να «τσεκάρει» το εισιτήριό του για την League Phase του Europa League και να φτάσει σε μία ιστορική στιγμή είναι ο ΟΦΗ, οποίος βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) στη Σόφια και απόψε (27/8, 21:00) αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ στη ρεβάνς της νίκης του με 3-0 στο Παγκρήτιο.

Ο Χρήστος Κόντης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Ισέκα να μένει εκτός αποστολής, ωστόσο δεν αναμενόταν να ξεκινήσει βασικός. Εκτός είναι και ο Νίκος Μαρινάκης που συνεχίζει τις θεραπείες του.

Στο αρχικό σχήμα τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά, ωστόσο παίζεται μια θέση ανάμεσα στον Καραχάλιο και τον Αϊτόρ και αυτή θα δείξει και τον σχηματικό. Αν ο Έλληνας τεχνικός επιλέξει 3-4-3 τότε ο Ισπανός εξτρέμ θα ξεκινήσει μαζί με τους Φούντα και Νους στην επίθεση. Αν όμως επιλέξει 3-5-2 για να κλειδώσει το κέντρο του τότε ο Έλληνας χαφ θα είναι μαζί με Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη.

Οι υπόλοιποι θα είναι ο Χριστογεώργος κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά ο Αποστολάκης, αριστερά ο Αθανασίου και τριάδα στα στόπερ οι Σιέλης, Κωστούλας και Πούγγουρας. Στη μεσαία γραμμή ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη είναι οι δύο σίγουροι.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακίας)

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Πάστορ, Ιβάνοφ, Ροντρίγκεζ, Γιορντάνοφ, Γκμπαμίν, Σένσι, Εμπόνγκ, Πίττας, Ετό’ο, Γοδόι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Νους, Αϊτόρ, Φούντας.

Η υπόλοιπη αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Ρομάνο, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.