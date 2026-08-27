ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: 12 εκατ. ευρώ για 81.000 παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν σήμερα τη συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί. Η ενίσχυση αφορά 73.542 δικαιούχους για 81.188 εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Ιουλίου 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε σήμερα η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί, αφορά 81.188 εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026.
  • Η ενίσχυση καταβλήθηκε σε 73.542 δικαιούχους, με 11.334 εξ αυτών να λαμβάνουν τα ποσά τώρα λόγω μη γνωστοποίησης ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ κατά την πρώτη πληρωμή.
  • Παραμένουν 23.676 ΑΦΜ χωρίς δηλωμένο ή έγκυρο IBAN, είτε λόγω μη γνωστοποίησης λογαριασμού στην ΑΑΔΕ είτε λόγω λανθασμένων στοιχείων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοκληρώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, για εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου.

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Η ενίσχυση καταβλήθηκε σε 73.542 δικαιούχους για 81.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό ανήλθε σε 11.935.500 ευρώ. Από αυτούς, 11.334 δικαιούχοι, που αντιστοιχούν σε 21.044 εξαρτώμενα τέκνα, έλαβαν συνολικά 2.988.750 ευρώ, καθώς κατά την πρώτη πληρωμή είτε δεν είχαν γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ έγκυρο αριθμό λογαριασμού IBAN, είτε ο δηλωμένος IBAN ήταν λανθασμένος. Μετά την ενημέρωσή τους από την ΑΑΔΕ και τη δήλωση ή διόρθωση του λογαριασμού τους, κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της πληρωμής. Τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά εντός της ημέρας στους λογαριασμούς IBAN των δικαιούχων.

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων ελήφθησαν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν κατά το τρέχον έτος, καθώς και οι σχετικές μεταβολές και οι αποδόσεις ΑΦΜ που έχουν καταχωριστεί στο Φορολογικό Μητρώο.

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Σημειώνεται ότι παραμένουν 23.676 ΑΦΜ χωρίς δηλωμένο ή έγκυρο IBAN, είτε επειδή δεν έχει γνωστοποιηθεί λογαριασμός στην ΑΑΔΕ είτε επειδή τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι λανθασμένα.

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