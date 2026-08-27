Τηλεθέαση (26/8): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τετάρτης

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Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ΣΚΑΪ Σήμερα 21,3% 2 OPEN Ώρα Ελλάδος 15,6% 3 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 14,7%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 20% 2 ΣΚΑΪ Live You 15,3% 3 OPEN 10 Παντού 11,8% 4 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 6,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ΣΚΑΪ Σήμερα 14,2% 2 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 10,6% 3 OPEN Ώρα Ελλάδος 6,3%

Ζώνη 10-1