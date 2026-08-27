Τηλεθέαση (26/8): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τετάρτης

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, όπως φάνηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τετάρτη 26 Αυγούστου.
  • Στο γενικό κοινό, ο ΣΚΑΪ κυριάρχησε με τις εκπομπές «Σήμερα» (21,3%) και «Αταίριαστοι» (20%) στις ζώνες 5-10 και 10-1 αντίστοιχα.
  • Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο δυναμικό κοινό, όπου το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε στην κορυφή με 14,2% και οι «Αταίριαστοι» με 11,9%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Σήμερα 21,3%
2 OPEN Ώρα Ελλάδος 15,6%
3 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 14,7%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 20%
2 ΣΚΑΪ Live You 15,3%
3 OPEN 10 Παντού 11,8%
4 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 6,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Σήμερα 14,2%
2 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 10,6%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 6,3%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 11,9%
2 ΣΚΑΪ Live You 9,9%
3 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 5,8%
4 OPEN 10 Παντού 3,6%
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