Τηλεθέαση (26/8): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τετάρτης

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τετάρτη 26 Αυγούστου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|21,3%
|2
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|15,6%
|3
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|14,7%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|20%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|15,3%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|11,8%
|4
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|6,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|14,2%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|10,6%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|6,3%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|11,9%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|9,9%
|3
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|5,8%
|4
|OPEN
|10 Παντού
|3,6%