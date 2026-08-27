Αυτός είναι ο υποψήφιος-έκπληξη στην κούρσα για τον επόμενο εμβληματικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Η αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ εισέρχεται σε νέα φάση, με τον βρετανό ηθοποιό Τζακ Μπάρτον να αναδεικνύεται ως υποψήφιος-έκπληξη. Παράλληλα, η λίστα των επικρατέστερων περιλαμβάνει και άλλα γνωστά ονόματα, ενώ τα δοκιμαστικά αναμένονται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο υπό την σκηνοθεσία του Ντενί Βιλνέβ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Τζακ Μπάρτον
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ περνά σε νέα φάση, με τον βρετανό ηθοποιό Τζακ Μπάρτον να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ως υποψήφιος-έκπληξη.
  • Η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ φέρεται να ξεχώρισε τον Μπάρτον, γνωστό από σειρές όπως το «Heartstopper», στο πλαίσιο της αναζήτησης ενός νεότερου ηθοποιού.
  • Παράλληλα, ονόματα όπως οι Τζακ Λάουντεν και Κάλουμ Τέρνερ παραμένουν στη λίστα των υποψηφίων, ενώ τα δοκιμαστικά αναμένονται τον Σεπτέμβριο υπό τη σκηνοθεσία του Ντενί Βιλνέβ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του εμβληματικού πράκτορα 007 Τζέιμς Μποντ περνά σε νέα φάση, με ένα νέο πρόσωπο να μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο βρετανός ηθοποιός Τζακ Μπάρτον (Jack Barton) βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ (Nina Gold) φέρεται να ξεχώρισε τον Μπάρτον στο πλαίσιο της στρατηγικής των παραγωγών για την ανεύρεση ενός νεότερου και λιγότερο προβεβλημένου ηθοποιού από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μπάρτον, ο οποίος πραγματοποίησε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, είναι κυρίως γνωστός από τη συμμετοχή του στις τηλεοπτικές σειρές «SAS: Rogue Heroes» και «Heartstopper».

Ο ανταγωνισμός και τα φαβορί

Παρά την άνοδο του Μπάρτον, η λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνει ονόματα με σημαντική παρουσία στον κινηματογράφο, όπως οι:

  • Τζακ Λάουντεν (Jack Lowden)
  • Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner)
  • Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi)
  • Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal)
  • Χάρις Ντίκινσον (Harris Dickinson)

Παράλληλα, δημοσίευμα του World of Reel υποστηρίζει ότι η τελική τριάδα των επικρατέστερων ενδέχεται να αποτελείται από τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Ο’Κόνελ (Jack O’Connell) και έναν ακόμη ηθοποιό, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Στη φάση των δοκιμαστικών

Τα δοκιμαστικά (screen tests) για την τελική επιλογή αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Στίβεν Νάιτ (Steven Knight), με τις εργασίες συγγραφής να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ