Εφιάλτης στο Νεπάλ: Ξεπερνούν τους 270 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Αγωνία για 1.300 αγνοούμενους από τουλάχιστον 30 χώρες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Καταστροφή βιβλικών διαστάσεων ισοπέδωσε τα ορεινά σύνορα Νεπάλ και Κίνας, όπου η ξαφνική κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε φονικές πλημμύρες με τόνους λάσπης, σαρώνοντας ολόκληρα χωριά και αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο χείμαρρος λάσπης άφησε πίσω του τουλάχιστον 273 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι (τουρίστες) και προσκυνητές, ενώ εκτοπίστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή των Ιμαλαΐων.

Οι Αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων, μαζί με ανθρωπιστικές οργανώσεις, προσπαθούν ακόμη να αξιολογήσουν το μέγεθος της τραγωδίας και να εξασφαλίσουν έναν ακριβή αριθμό αγνοουμένων.

Ειδικότερα, στο Νεπάλ οι αρχές αναφέρουν τουλάχιστον 270 νεκρούς και 826 αγνοούμενους, ενώ στο Θιβέτ οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι τρεις και οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 558.

Βίντεο από την τραγωδία κατέγραψαν τη στιγμή που τα ορμητικά νερά παρέσυραν ανθρώπους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, ισοπεδώνοντας κτίρια και γέφυρες.



Εικόνες από drone στο Νεπάλ αποτυπώνουν το μέγεθος της ολοκληρωτικής καταστροφής.



Στην περιοχή Νουβακότ, κτίρια καλύφθηκαν από λάσπη, ενώ συντρίμμια κρέμονταν από κλαδιά δέντρων και καλώδια. Το χωριό Σοέι στη Νουβακότ, αποτελούμενο από περίπου 25 σπίτια, εξαφανίστηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Ο Νιρατζάν Πουντιάλ, δημοσιογράφος με έδρα το Κατμαντού, του οποίου οι γονείς και οι συγγενείς ζουν εκεί, ταξίδεψε στην περιοχή αναζητώντας νέα τους. «Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση μέχρι τώρα. Φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει καμία ενημέρωση», δήλωσε.

Imágenes que surgen de los distritos de #Rasuwa y #Nuwakot en #Nepal tras la masiva #inundación repentina, son algunas de las más apocalípticas que hemos. La escala de la devastación es difícil de comprender… pic.twitter.com/XRV4H2FOQ3 — contacto.news (@contactonews1) August 26, 2026

Επιχειρήσεις διάσωσης

Στο Νεπάλ, δεκάδες γέφυρες καταστράφηκαν και σχεδόν 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου υπέστησαν ζημιές, δυσχεραίνοντας δραματικά τις έρευνες.



Ο στρατός του Νεπάλ διέσωσε περισσότερους από 100 ανθρώπους με ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον οκτώ ξένων υπηκόων που μεταφέρθηκαν στο Κατμαντού, ενώ απομακρύνθηκαν και εγκλωβισμένοι από εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού έργου Τρισούλι.

NEPAL FLOOD: MALEKHU BRIDGE AND BAIRENI MARKET SUBMERGED Devastating floodwaters in the Trishuli River have submerged Malekhu Bridge in Dhading, along with large parts of Baireni Market. The footage shows the scale of destruction as powerful floodwaters sweep through the area.… pic.twitter.com/IEdAaCYtbg — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 27, 2026



Σωστικά συνεργεία εντόπισαν σορούς εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη ζώνη της καταστροφής, στην περιοχή Τσιτουάν, ενώ δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα.

The flood in Nepal has now reached Narayanghat, Chitwan Almost 400+ people already died and many got missing due to immense flood 😱 Praying for #Nepal 🙏🏻 pic.twitter.com/avbCNU5Eej — Richard Kettlebourogh Fans (@RichKettle07) August 26, 2026



Ο Μπισάλ Κουμάρ Μπαντάρι, πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ, σημείωσε ότι το βάρος έχει πέσει πλέον στις επιχειρήσεις ανακούφισης των πληγέντων, αναφέροντας ότι περίπου 1.200 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τουλάχιστον τρία χωριά.

Στο Θιβέτ, κατολίσθηση λάσπης κοντά στο συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ κάλυψε την περιοχή με λάσπη μέσου πάχους άνω των 1,5 μέτρων, ενώ σε ορισμένα τμήματα του δρόμου ξεπερνούσε τα 2 μέτρα.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ έφτασε στο Γκιρόνγκ για να διευθύνει τις έρευνες. Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν ότι μια τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε από τη συσσώρευση φραγμάτων, στη συμβολή των ποταμών Τσογκιάλ και Πουρουπτσιανγκζάνγκμπου, ξεχειλίζει και υπάρχει κίνδυνος να σπάσει.

Αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τουρισμού του Νεπάλ, 517 από τους αγνοούμενους στη χώρα είναι αλλοδαποί. Οι 178 προέρχονται από την Ινδία και πιθανότατα βρισκόντουσαν εκεί για προσκύνημα στο όρος Καϊλάς, στο Θιβέτ.

Περισσότεροι από 60 αγνοούμενοι είναι από τις ΗΠΑ, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται από 30 χώρες, όπως η Βρετανία, η Ουκρανία, η Ιαπωνία και η Νότια Αφρική.

Ο Ινδός πνευματικός ηγέτης Σαντγκούρου Τζάγκι Βασούντεβ ανέφερε ότι 77 άτομα από δική του ομάδα προσκυνητών παγιδεύτηκαν στις πλημμύρες στο γραφείο μετανάστευσης στα σύνορα.

Ο ίδιος δήλωσε φανερά συγκινημένος σε βίντεο: «Κοιτάζοντας την κλίμακα της καταστροφής, τα πράγματα δείχνουν άσχημα. Το ίδιο κτίριο όπου βρισκόμασταν για τους ελέγχους μόλις πριν από μία εβδομάδα, ολόκληρο αυτό το κτίριο έχει παρασυρθεί από τα νερά».

#WATCH | Sadhguru Jaggi Vasudev says, “With a profound sense of pain and regret, I wish to bring to your notice that there has been a terrible flash flood between Tibet and Nepal border. On the Nepalese side, as per the Indian news reports, about 484 people have gone missing. And… pic.twitter.com/oZH5BBq4wz — ANI (@ANI) August 27, 2026



Επιπλέον, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι σχεδόν 100 Κινέζοι πολίτες αγνοούνται στην πλευρά του Νεπάλ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 260 από τους αγνοούμενους στο Θιβέτ είναι ξένοι υπήκοοι.

Η αιτία της τραγωδίας

Αν και αρχικά το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανέφερε σεισμό 4,4 Ρίχτερ, στη συνέχεια αναθεώρησε, διευκρινίζοντας ότι το σεισμικό κύμα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα μεγέθους που ισοδυναμούσε με σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ.

Ειδικοί από το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Βουνών (ICIMOD) με έδρα το Κατμαντού επιβεβαίωσαν ότι η πλημμύρα προκλήθηκε από χιονοστιβάδα/κατάρρευση παγετώνα.

«Οι υδρολογικές παρατηρήσεις δείχνουν την εξαιρετική ταχύτητα και το μέγεθος του πλημμυρικού κύματος», δήλωσαν.

Όπως ανέφεραν, η στάθμη του νερού στον ποταμό Τρισούλι ανέβηκε έως και 9 μέτρα μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Διεθνής κινητοποίηση

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών. «Είναι μια καταστροφική εικόνα αυτή που διαμορφώνεται. Σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί παρόμοιες, σίγουρα όσον αφορά την κλίμακα της καταστροφής. Προφανώς υπάρχει ένας αριθμός Βρετανών πολιτών που αυτή τη στιγμή θεωρούνται αγνοούμενοι και θα παράσχουμε όλη τη υποστήριξη που μπορούμε στις οικογένειές τους σε αυτή την πολύ οδυνηρή και καταστροφική κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του Ερυθρού Σταυρού, η Κάρλα Γιόνκερς, επικεφαλής της Διεθνούς Έκτακτης Ανταπόκρισης του Ολλανδικού Ερυθρού Σταυρού, υπογράμμισε: «Η ζημιά είναι τεράστια. Ολόκληρα χωριά έχουν εξαφανιστεί και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ταυτόχρονα, πολλά παραμένουν άγνωστα».

«Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να φτάσουμε σε ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, τραυματίστηκαν ή είναι εντελώς αποκομμένοι από τη βοήθεια. Το καθαρό πόσιμο νερό είναι επιτακτική ανάγκη επειδή οι υποδομές ύδρευσης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς».