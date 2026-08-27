Φωτιά στη Χίο: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

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Μήνυμα 112 εστάλη στα κινητά των κατοίκων και των επισκεπτών για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βίκι, στη Χίο.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βίκι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Χίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και Εθελοντικά υδροφόρα οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά: