Χανιά: «Αετονύχης» κέρδισε την εμπιστοσύνη ιδιοκτήτη mini market και τον έκλεψε 3 φορές – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνελήφθη χθες (26.08.2026) σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, 52χρονος άνδρας, κατηγορούμενος για κλοπή.

Ο συγκεκριμένος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη και των εργαζομένων ενός Mini Market στην Κίσαμο και όπως αποδείχθηκε, φρόντιζε να την… «εξαργυρώνει» ακριβά.

Σύμφωνα με το Ert News, ο 52χρονος Έλληνας φέρεται να εκμεταλλευόταν την καθημερινή του παρουσία στο κατάστημα και όταν έβρισκε την κατάλληλη ευκαιρία, άνοιγε το ταμείο και έφευγε με ποσά που έφταναν ακόμη και τα 500 ευρώ.

Η δράση του, μάλιστα, δεν ήταν περιστασιακή. Από τις 18 έως και τις 24 Αυγούστου φέρεται να «χτύπησε» τρεις φορές, περιμένοντας να μείνει μόνος για λίγα λεπτά, όταν ο υπάλληλος απομακρυνόταν είτε για προσωπική του ανάγκη είτε για κάποια εξωτερική εργασία του καταστήματος.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από το ERTNEWS

Τότε, σε χρόνο-ρεκόρ, ο 52χρονος φέρεται να άνοιγε το ταμείο και να άρπαζε όσα περισσότερα χρήματα μπορούσε, με τα ποσά να κυμαίνονται από περίπου 200 ευρώ έως και πάνω από 500 ευρώ, ανάλογα με την είσπραξη της ημέρας.

Το τελευταίο περιστατικό, ωστόσο, έμελλε να αποκαλύψει τη δράση του. Ο ιδιοκτήτης, έχοντας πλέον υποψίες για τις επαναλαμβανόμενες απώλειες χρημάτων, έλεγξε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Εκεί φέρεται να είδε τον 52χρονο, να πλησιάζει το ταμείο και να αφαιρεί χρήματα, βάζοντας τέλος στο «κόλπο» που μέχρι τότε περνούσε απαρατήρητο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουν στη διάθεσή τους τα «Χανιώτικα Νέα»,:

«την 26.08.2026 άγνωστο άτομο εμφανιζόμενος ως πελάτης σε επιχείρηση ημεδαπού με τη μέθοδο της απασχόλησε αφαίρεσε χρηματικό ποσό τριακοσίων (300) ευρώ. Κατόπιν αξιοποίησης συλλεχθέντος υλικού ταυτοποιήθηκαν άμεσα τα στοιχεία 52χρονου ημεδαπού ως δράστη της κλοπής ο οποίος εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη».

Όπως επίσης αναφέρουν, σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκεμ βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.