Ρωσικές απειλές κατά Βρετανίας και Γαλλίας: «Παίζετε με τη φωτιά», προειδοποιεί η Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε τη Γαλλία και τη Βρετανία για επικίνδυνους χειρισμούς, προειδοποιώντας ότι «παίζουν με τη φωτιά» λόγω της παροχής εξελιγμένης πυραυλικής τεχνολογίας στην Ουκρανία. Η Ζαχάροβα τόνισε τον κίνδυνο απρόβλεπτων συνεπειών και απείλησε με πλήγματα σε βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους ως απάντηση σε ουκρανικά πλήγματα με βρετανικούς πυραύλους.

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Διεθνή Νέα

Μαρία Ζαχάροβα
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για επικίνδυνους χειρισμούς κατηγόρησε τη Γαλλία και τη Βρετανία η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, με αφορμή την παροχή εξελιγμένης πυραυλικής τεχνολογίας στην Ουκρανία, προειδοποιώντας: «Παίζετε με τη φωτιά».
  • Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στο Κίεβο την πρόσβαση σε διαβαθμισμένη τεχνολογία για την παραγωγή πυραύλων κρουζ Storm Shadow. Η Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι η Μόσχα μπορεί να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας.
  • Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ κάλεσε τη Βρετανία να σταματήσει την «εχθρική της στάση», τονίζοντας ότι αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

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Για επικίνδυνους χειρισμούς κατηγόρησε τη Γαλλία και τη Βρετανία η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, με αφορμή την παροχή εξελιγμένης πυραυλικής τεχνολογίας στην Ουκρανία. «Παίζετε με τη φωτιά», προειδοποίησε.

Ημέρα Ανεξαρτησίας στο Κίεβο: Βρετανία και Γαλλία υποσχέθηκαν ισχυρότερη στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενέχει τον κίνδυνο απρόβλεπτων συνεπειών τόσο για το Παρίσι όσο και για το Λονδίνο.

Οι ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα να παράσχουν στην Ουκρανία μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαβαθμισμένη τεχνολογία και σε ταχύτερες παραδώσεις αντιαεροπορικών πυραύλων, σε συνάντηση των συμμάχων με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο της ανεξαρτησίας του Κιέβου.

Την Δευτέρα η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στο Κίεβο την πρόσβαση σε διαβαθμισμένη τεχνολογία για να ξεκινήσει τη δική της παραγωγή πυραύλων κρουζ Storm Shadow μεγάλου βεληνεκούς, ικανών να πραγματοποιήσουν πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Η Ζαχάροβα προειδοποίησε το Λονδίνο ότι η Μόσχα μπορεί να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία με βρετανικούς πυραύλους.

 

Κάλεσε επιπλέον τη Βρετανία να σταματήσει την εχθρική της στάση, όπως την χαρακτήρισε, στο θέμα της Ουκρανίας, κάτι το οποίο όπως σημείωσε θα μπορούσε να οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Η Γαλλία έχει ήδη συμφωνήσει να διαθέσει στο Κίεβο τεχνογνωσία για τον κοινής γαλλοβρετανικής σχεδίασης πύραυλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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