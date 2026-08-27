Φωτιά στα Γρεβενά: Και ελικόπτερο στη μάχη με τις φλόγες

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη (27/8) στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στην περιοχή Χρώμιο, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την σχετική ενημέρωση γύρω στις 11:30 το πρωί.

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος παρέχει συνδρομή ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, ο Δήμος Κοζάνης συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης διαθέτοντας υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.