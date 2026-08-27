Τροχαίο στη Σύρο: Μηχανή προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Ερμούπολη της Σύρου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο αναβατών μοτοσικλέτας. Μία μηχανή μικρού κυβισμού εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία.

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Σύρος/τροχαίο
Πηγή: Cyclades24.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Ερμούπολη της Σύρου, με μία μηχανή να προσκρούει σε σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα.
  • Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αναβάτες της μηχανής.
  • Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Ερμούπολη της Σύρου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, μία μηχανή μικρού κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Στο νοσοκομείο οι δύο αναβάτες

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αναβάτες. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, για την παροχή πρώτων βοηθειών και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, διερευνώνται από την Τροχαία.

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