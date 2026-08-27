Βερολίνο: Υποστελεχωμένη η αστυνομία επειδή οι υποψήφιοι αποτυγχάνουν… στα γερμανικά – 4 στους 10 «κόβονται» σε τεστ γλώσσας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε δίλημμα βρίσκεται η αστυνομία του Βερολίνου, καθώς η κατακόρυφη αύξηση των υποψηφίων με μεταναστευτικό υπόβαθρο συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά αποτυχίας στις εξετάσεις της γερμανικής γλώσσας, αφήνοντας εκατοντάδες οργανικές θέσεις κενές.

Το γλωσσικό «αγκάθι»

Η διευθύντρια της αστυνομίας στη γερμανική πρωτεύουσα, Μπάρμπαρα Σλόβικ Μάιζελ, αποκάλυψε ότι το 40% των υποψηφίων αποτυγχάνει στα τεστ γερμανικής γλώσσας.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην υπηρεσία, καθώς η πόλη έχει άμεση ανάγκη από νέους αστυνομικούς, αλλά η ηγεσία αρνείται να ρίξει το επίπεδο των απαιτήσεων.

«Έχουμε υποψηφίους, αλλά έχουμε επίσης υψηλά πρότυπα τα οποία δεν μπορούμε να μειώσουμε. [Ως αστυνομικοί] οφείλουμε να εξηγούμε τις αστυνομικές μας δράσεις μέρα με τη μέρα… και ενδεχομένως να καταγράφουμε πράγματα γραπτώς», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια συμπλήρωσε πως το 25% των 1.200 θέσεων εισαγωγικού επιπέδου μένει «κενό» από το 2025.

«Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σκληρό ανταγωνισμό για κατάλληλους υποψηφίους, και η έμφαση βρίσκεται στη λέξη “κατάλληλους”», είπε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τους 240 δοκίμους που ξεκίνησαν την εκπαίδευσή τους την άνοιξη του 2025, περισσότεροι από τους μισούς χρειάστηκαν πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία στα γερμανικά.

Σημειώνεται ότι το Βερολίνο διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό αστυνομικών με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε ολόκληρη τη Γερμανία, φτάνοντας το 37%.

Για να γίνουν δεκτοί, οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν από γραπτή δοκιμασία (ορθογραφία), καθώς και σε τεστ γραμματικής.

Παράλληλα, καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν κατανοήσει τους νόμους της Γερμανίας και ότι είναι σε θέση να τους εξηγήσουν στο κοινό.

Μετανάστευση

Η συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση και τον ρόλο της στη χώρα έχει φουντώσει, ιδιαίτερα εν όψει των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων στα ανατολικά κρατίδια τον επόμενο μήνα.

Νωρίτερα φέτος, η παράτυπη μετανάστευση στη Γερμανία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έντεκα ετών, με εξαίρεση το πρώτο έτος της πανδημίας.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφηκαν επί θητείας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Μάιο υποσχόμενος αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους.

Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν 106.298 πρωτογενείς αιτήσεις ασύλου από την εθνική υπηρεσία Bamf, οδεύοντας προς το χαμηλότερο ετήσιο σύνολο από το 2013. Το 2024, ο αριθμός αυτός ήταν υπερδιπλάσιος, φτάνοντας τις 229.751.

Πέρυσι, η ομοσπονδιακή αστυνομία κατέγραψε 62.526 παράνομες εισόδους, δηλαδή τις μισές σε σύγκριση με το 2023.

Σχεδόν το 75% των 33.000 ατόμων που επιχειρησαν να διασχίσουν τα σύνορα μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου είτε συνάντησαν άρνηση εισόδου είτε, σε 58 περιπτώσεις, συνοδεύτηκαν πίσω στην άλλη πλευρά.

Οι παράγοντες της μείωσης

Ενώ η κυβέρνηση Μερτς καρπώνεται τη μείωση αυτή —η οποία άρχισε να διαφαίνεται πριν από δύο χρόνια— είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια.

Ο αριθμός των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Λευκορωσίας, Βαλκανίων και Ανατολικής Μεσογείου μειώθηκε επίσης αισθητά για διαφόρους λόγους, μεταξύ των οποίων οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή και τα εκτεταμένα μέτρα αστυνόμευσης της Πολωνίας στα ανατολικά της σύνορα.

Την ίδια στιγμή, η ήπια αλλά παρατεταμένη οικονομική ύφεση στη Γερμανία έχει καταστήσει τη γερμανική οικονομία λιγότερο ελκυστική σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες.

Με πληροφορίες από: Daily Mail