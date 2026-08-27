Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 43χρονο για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του – Οδηγούσε μεθυσμένος – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού, προχώρησαν τα ξημερώματα της 26ης Αυγούστου αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Λευκού Πύργου, έπειτα από καταγγελία της 39χρονης συζύγου του, για ενδοοικογενειακή βία.

Οδηγούσε μεθυσμένος – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων, αστυνομικοί της Τροχαίας Θέρμης, τον εντόπισαν να οδηγεί το αυτοκίνητο της συζύγου του υπό την επήρεια μέθης και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς. Τη στιγμή που προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν, αντιστάθηκε, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο (χαράκτης).