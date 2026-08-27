Ναύπλιο: Αναβίωσε και φέτος το έθιμο με τις εκατοντάδες φανουρόπιτες, τάμα στον Άγιο Φανούριο – Εντυπωσιακές εικόνες

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Πανηγυρικά εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Φανουρίου στο ομώνυμο εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στον Άγιο, στις παρυφές του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο την Τετάρτη (26/8).

Πρόκειται για ένα εκκλησάκι που ανήκει στον ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου και κάθε χρόνο παραμονή της γιορτής του Αγίου Φανουρίου, από νωρίς το απόγευμα πιστοί πηγαίνουν εκατοντάδες φανουρόπιτες στην εκκλησία τάμα στον Άγιο Φανούριο ώστε να τους βοηθήσει σε κάτι που του ζητούν.

Να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο εκκλησάκι εορτάζεται όλως ιδιαιτέρως η εορτή του Αγίου Φανουρίου από πάρα πολύ παλιά.

Τον εσπερινό τέλεσε ο γενικός αρχιερατικός της μητροπόλεως Αργολίδας π. Πέτρος Αθανασόπουλος.

Μετά το πέρας του εορταστικού εσπερινού, ο εφημέριος του ναού πρωτοπρεσβύτερος π. Ελευθέριος Μίχος ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν για ακόμα μία χρονιά του Άγιο Φανούριο.

Η εκκλησία του Αγίου Φανουρίου έχει ανακαινιστεί προσφάτως από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού ναού.

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