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Ναύπλιο: Αναβίωσε και φέτος το έθιμο με τις εκατοντάδες φανουρόπιτες, τάμα στον Άγιο Φανούριο – Εντυπωσιακές εικόνες

Η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Φανουρίου εορτάστηκε πανηγυρικά στο ομώνυμο εκκλησάκι στις παρυφές του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο, με πλήθος πιστών να προσφέρουν εκατοντάδες φανουρόπιτες ως τάμα. Η ιστορία του Αγίου, η ανεύρεση της εικόνας του στη Ρόδο και η λαϊκή παράδοση της φανουρόπιτας ως μέσο για την αποκάλυψη χαμένων πραγμάτων ή τη βοήθεια σε δύσκολες καταστάσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Ναύπλιο, η μνήμη του Αγίου Φανουρίου εορτάζεται πανηγυρικά κάθε χρόνο στο ομώνυμο εκκλησάκι στις παρυφές του Παλαμηδίου, με εκατοντάδες φανουρόπιτες να προσφέρονται ως τάμα από τους πιστούς.
  • Ο βίος του Αγίου Φανουρίου παρέμενε άγνωστος για αιώνες, μέχρι την ανεύρεση της εικόνας του σε ερείπια αρχαίου ναού στη Ρόδο τον 14ο/15ο αιώνα.
  • Στη λαϊκή παράδοση, ο Άγιος θεωρείται προστάτης που «φανερώνει» χαμένα αντικειμένα, ενώ η Φανουρόπιτα ζυμώνεται και μοιράζεται με την ευχή να «συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πανηγυρικά εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Φανουρίου στο ομώνυμο εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στον Άγιο, στις παρυφές του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο την Τετάρτη (26/8).

Πρόκειται για ένα εκκλησάκι που ανήκει στον ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου και κάθε χρόνο παραμονή της γιορτής του Αγίου Φανουρίου, από νωρίς το απόγευμα πιστοί πηγαίνουν εκατοντάδες φανουρόπιτες στην εκκλησία τάμα στον Άγιο Φανούριο ώστε να τους βοηθήσει σε κάτι που του ζητούν.

Φανουρόπιτες στο Ναύπλιο

Φανουρόπιτες στο Ναύπλιο

Να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο εκκλησάκι εορτάζεται όλως ιδιαιτέρως η εορτή του Αγίου Φανουρίου από πάρα πολύ παλιά.

Φανουρόπιτες στο Ναύπλιο

Τον εσπερινό τέλεσε ο γενικός αρχιερατικός της μητροπόλεως Αργολίδας π. Πέτρος Αθανασόπουλος.

Μετά το πέρας του εορταστικού εσπερινού, ο εφημέριος του ναού πρωτοπρεσβύτερος π. Ελευθέριος Μίχος ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν για ακόμα μία χρονιά του Άγιο Φανούριο.

Η εκκλησία του Αγίου Φανουρίου έχει ανακαινιστεί προσφάτως από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού ναού.

Άγιος Φανούριος: Η Ιστορία, η Εύρεση της Εικόνας και η Λαϊκή Παράδοση

Η Ιστορία και η Ανακάλυψη στη Ρόδο

Η Λαϊκή Παράδοση και η Φανουρόπιτα

  • Ο «φανερωτής» των χαμένων: Στη λαϊκή ευσέβεια, ο Άγιος θεωρείται ο προστάτης που «φανερώνει» χαμένα αντικείμενα, δουλειές, υγεία ή διέξοδο σε δύσκολες καταστάσεις.

  • Εορτασμός: Η μνήμη του τιμάται ετησίως στις 27 Αυγούστου.

  • Το έθιμο της Φανουρόπιτας: Την παραμονή ή ανήμερα της εορτής, οι πιστοί ζυμώνουν τη Φανουρόπιτα (νηστίσιμο γλυκό, παραδοσιακά με 7 ή 9 υλικά) και τη μεταφέρουν στην εκκλησία για να ευλογηθεί.

  • Η παραδοσιακή ευχή: Κατά τη λαϊκή παράδοση, η πίτα μοιράζεται στους πιστούς με την ευχή να «συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου», η οποία σύμφωνα με τους θρύλους ήταν σκληρή και αμαρτωλή γυναίκα, και ο Άγιος μεσιτεύει για την ψυχή της μέσω των καλών πράξεων των ανθρώπων.

 

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