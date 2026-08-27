Ναύπλιο: Αναβίωσε και φέτος το έθιμο με τις εκατοντάδες φανουρόπιτες, τάμα στον Άγιο Φανούριο – Εντυπωσιακές εικόνες

Πανηγυρικά εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Φανουρίου στο ομώνυμο εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στον Άγιο, στις παρυφές του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο την Τετάρτη (26/8).
Πρόκειται για ένα εκκλησάκι που ανήκει στον ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου και κάθε χρόνο παραμονή της γιορτής του Αγίου Φανουρίου, από νωρίς το απόγευμα πιστοί πηγαίνουν εκατοντάδες φανουρόπιτες στην εκκλησία τάμα στον Άγιο Φανούριο ώστε να τους βοηθήσει σε κάτι που του ζητούν.
Να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο εκκλησάκι εορτάζεται όλως ιδιαιτέρως η εορτή του Αγίου Φανουρίου από πάρα πολύ παλιά.
Τον εσπερινό τέλεσε ο γενικός αρχιερατικός της μητροπόλεως Αργολίδας π. Πέτρος Αθανασόπουλος.
Μετά το πέρας του εορταστικού εσπερινού, ο εφημέριος του ναού πρωτοπρεσβύτερος π. Ελευθέριος Μίχος ευχαρίστησε όλους όσους τίμησαν για ακόμα μία χρονιά του Άγιο Φανούριο.
Η εκκλησία του Αγίου Φανουρίου έχει ανακαινιστεί προσφάτως από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού ναού.
Άγιος Φανούριος: Η Ιστορία, η Εύρεση της Εικόνας και η Λαϊκή Παράδοση
Η Ιστορία και η Ανακάλυψη στη Ρόδο
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Άγνωστος μέχρι τον 14o/15ο αιώνα: Ο βίος και η ιστορική ύπαρξη του Αγίου Φανουρίου παρέμεναν παντελώς άγνωστα στην Εκκλησία για αιώνες.
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Η ανεύρεση της εικόνας: Κατά τη διάρκεια εργασιών ή ανασκαφών στα ερείπια αρχαίου ναού στη Ρόδο, ήρθε στο φως μια παλαιά και διατηρημένη εικόνα.
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Η απεικόνιση και το όνομα: Η εικόνα παρίστανε έναν νεαρό στρατιώτη να υπομένει 12 διαφορετικά μαρτύρια, κρατώντας στο χέρι ένα αναμμένο κερί. Το όνομά του συνδέθηκε με το ρήμα «φαίνω» (αποκαλύπτω, φανερώνω).
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Ο Μητροπολίτης Νείλος: Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου Νείλος αναστήλωσε τον ναό όπου βρέθηκε η εικόνα και συνέταξε την Ακολουθία του Αγίου.
Η Λαϊκή Παράδοση και η Φανουρόπιτα
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Ο «φανερωτής» των χαμένων: Στη λαϊκή ευσέβεια, ο Άγιος θεωρείται ο προστάτης που «φανερώνει» χαμένα αντικείμενα, δουλειές, υγεία ή διέξοδο σε δύσκολες καταστάσεις.
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Εορτασμός: Η μνήμη του τιμάται ετησίως στις 27 Αυγούστου.
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Το έθιμο της Φανουρόπιτας: Την παραμονή ή ανήμερα της εορτής, οι πιστοί ζυμώνουν τη Φανουρόπιτα (νηστίσιμο γλυκό, παραδοσιακά με 7 ή 9 υλικά) και τη μεταφέρουν στην εκκλησία για να ευλογηθεί.
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Η παραδοσιακή ευχή: Κατά τη λαϊκή παράδοση, η πίτα μοιράζεται στους πιστούς με την ευχή να «συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου», η οποία σύμφωνα με τους θρύλους ήταν σκληρή και αμαρτωλή γυναίκα, και ο Άγιος μεσιτεύει για την ψυχή της μέσω των καλών πράξεων των ανθρώπων.