Meta: Οι 5 μεγάλες αλλαγές σε Facebook και Instagram μετά την ιστορική δίκη – Τέλος τα likes, ειδοποιήσεις γονέων για ύποπτα μηνύματα

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Μια ιστορική συμφωνία-σταθμό πέτυχαν οι αμερικανικές αρχές με τη Meta, αναγκάζοντας τον κολοσσό των κοινωνικών δικτύων να επιβάλει αυστηρούς προκαθορισμένους περιορισμούς ασφαλείας στoυς λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook, παράλληλα με την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δικαίωση και τα πρόστιμα μαμούθ

Η συμφωνία βάζει τέλος στη μεγάλη ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια, όπου η Meta κατηγορήθηκε ότι τα προϊόντα της έβλαπταν τα παιδιά, εθίζοντάς τα, και ότι η ίδια εξαπατούσε το κοινό σχετικά με την ασφάλειά τους.

Τέσσερις από τις πολιτείες (Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσεϊ) αναμενόταν να διεκδικήσουν ποινές που άγγιζαν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Βάσει του συμβιβασμού, η Meta θα καταβάλει έως και 17 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες που κατέθεσαν τη αγωγή, καθώς και επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην πολιτεία του Τέξας, η οποία δεν συμμετείχε στη δικαστική προσφυγή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η εταιρεία εξαναγκάζεται να αλλάξει βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας της στην εγχώρια αγορά της.

«Ο στόχος αυτής της υπόθεσης ήταν να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Η ανακούφιση που λαμβάνουμε σε αυτή τη συμφωνία είναι πολύ σημαντική και υπερβαίνει κατά πολύ οτιδήποτε έχει διατάξει ή ήταν πιθανό να διατάξει οποιοδήποτε δικαστήριο», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Κολοράντο, Φιλ Γουάιζερ.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, εκ των επικεφαλής της αγωγής των 29 πολιτειών, χαρακτήρισε τις αλλαγές σημείο καμπής, τονίζοντας ότι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των ρυθμίσεων θα δυσκολέψει τους νέους να τις παρακάμψουν.

Οι 5 μεγάλες αλλαγές σε Instagram και Facebook

Προκαθορισμένοι περιορισμοί ασφαλείας

Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι η Meta υποχρεούται πλέον να καθιστά τους περιορισμούς ασφαλείας ως προκαθορισμένη επιλογή (default) για τους λογαριασμούς εφήβων, καταργώντας τη μέχρι τώρα λογική της οικειοθελούς ενεργοποίησης (opt-in).

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν θα μπορούν να αλλάξουν χωρίς την έγκριση συνδεδεμένου γονικού λογαριασμού.

Για παράδειγμα, όταν ένας έφηβος δημιουργεί λογαριασμό στο Instagram, δεν θα βλέπει πλέον εξατομικευμένη ροή (feed) ούτε τον αριθμό των likes στις δημοσιεύσεις του, εκτός αν το επιτρέψει ο γονέας.

Η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη καθώς τα εργαλεία ασφαλείας σπάνια χρησιμοποιούνταν. Χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι το εργαλείο διαλειμμάτων «Take a Break» χρησιμοποιούνταν μόλις από το 1,8% των εφήβων.

«Έχω ομολογήσει σίγουρα δημόσια ότι τα ποσοστά οικειοθελούς ενεργοποίησης είναι χαμηλά», παραδέχτηκε στην κατάθεσή του ο διευθύνων σύμβουλος του Instagram, Άνταμ Μοσέρι. Παράλληλα, η συμφωνία απαγορεύει στη Meta να προβαίνει σε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της.

Εργαλεία γονικής εποπτείας

Οι ενήλικες που ορίζονται ως «επόπτες γονείς» αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εκτενώς και να τροποποιούν τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του παιδιού, εφόσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές.

Θα λαμβάνουν ενημέρωση για τον χρόνο χρήσης, τα ονόματα των επαφών και τους λογαριασμούς που στέλνουν μηνύματα στο παιδί.

Επιπλέον, οι γονείς θα λαμβάνουν καθημερινές ειδοποιήσεις κάθε φορά που το παιδί στέλνει για πρώτη φορά μήνυμα σε λογαριασμό ενηλίκου (μαζί με σύνδεσμο για το προφίλ του ενηλίκου), ενώ θα ειδοποιούνται αμέσως αν το παιδί αναζητήσει λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό ή τις διατροφικές διαταραχές.

Χρονικά όρια και λειτουργίες «σχολείου» και «νύχτας»

Επιβάλλονται επίσης προκαθορισμένα όρια χρήσης. Οι ανήλικοι λογαριασμοί θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως 2 ώρες την ημέρα, με δυνατότητα αλλαγής από τους γονείς.

Θεσπίζονται παράλληλα η «λειτουργία νύχτας» (night mode) και η «λειτουργία σχολείου» (school mode), που περιορίζουν τη χρήση και τις ειδοποιήσεις από τις 00:00 έως τις 06:00 και από τις 08:00 έως τις 15:00 τις καθημερινές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η Meta συμφώνησε επίσης να μειώσει το όριο στην 1 ώρα την ημέρα, εφόσον άλλες πλατφόρμες, όπως το Snapchat, το Tik Tok και το YouTube εφαρμόσουν παρόμοιους περιορισμούς.

Απενεργοποίηση των likes και των φίλτρων

Η συμφωνία υποχρεώνει τη Meta να περιορίσει τις λειτουργίες «κοινωνικής σύγκρισης».

Απαγορεύεται η προκαθορισμένη προβολή του αριθμού των likes, ενώ αφαιρείται εντελώς από τους ανήλικους η δυνατότητα χρήσης φίλτρων που προσομοιώνουν αισθητικές επεμβάσεις (cosmetic procedure filters).

Επαλήθευση ηλικίας – Ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία οφείλει να χρησιμοποιεί συστήματα ταυτοποίησης ή αναγνώρισης προσώπου για να διασφαλίζει ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν κανονικούς λογαριασμούς ενηλίκων.

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών θα αξιολογείται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα.

Ωστόσο, η συλλογή αυτών των δεδομένων εγείρει ενστάσεις. Ο Ντέιβιντ Γκριν, νομικός σύμβουλος της οργάνωσης ψηφιακών δικαιωμάτων Electronic Frontier Foundation, προειδοποίησε ότι η συγκέντρωση συμπεριφορικών και ταυτοποιητικών δεδομένων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να προστατευτούν από παραβιάσεις ή αιτήματα των διωκτικών αρχών.

Πίεση στις άλλες πλατφόρμες

Σε ανοιχτή επιστολή της, η Meta κάλεσε ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το TikTok και το YouTube να εφαρμόσουν παρόμοιες αλλαγές, τονίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα μόνο αν υιοθετηθεί από όλο τον κλάδο.

«Επειδή οι έφηβοι μετακινούνται με ευκολία ανάμεσα σε δεκάδες εφαρμογές, χρειαζόμαστε μια λύση για ολόκληρη τη βιομηχανία», δήλωσε ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Σι Τζέι Μαχόνι.

Από την πλευρά της, η οργάνωση προάσπισης ψηφιακών δικαιωμάτων Tech Oversight Project υπογράμμισε ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο πρέπει τώρα να θεσπίσεις κανόνες ώστε αυτοί οι περιορισμοί «να καταστούν υποχρεωτικοί και μόνιμοι για κάθε πλατφόρμα».

Με πληροφορίες από: Guardian, New York Times