Η Meta κατέληξε σε συμβιβασμό με τις πολιτείες των ΗΠΑ – Θα καταβάλει έως 16,68 δισ. δολάρια για τις επιπτώσεις των social media στα παιδιά

Η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια, στο πλαίσιο συμβιβασμού για την επίλυση αγωγών που είχαν καταθέσει αμερικανικές πολιτείες, κατηγορώντας την εταιρεία ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram με τρόπο που προκαλεί εθισμό στα παιδιά, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Η συμφωνία επετεύχθη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια για τις αξιώσεις 29 πολιτειών και αποτρέπει μία από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα δικαστικές αναμετρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους ανήλικους χρήστες.

Παράλληλα με το οικονομικό σκέλος του συμβιβασμού, η Meta δεσμεύθηκε να προχωρήσει σε αλλαγές για τους έφηβους χρήστες του Facebook και του Instagram σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ημερήσια όρια χρήσης και περιορισμοί κατά τις νυχτερινές ώρες, αναφέρει το Reuters.

Η εταιρεία, με έδρα το Μένλο Παρκ της Καλιφόρνιας, αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε παράβαση, παρά την απόφασή της να συμβιβαστεί. Οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 4,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Οι κατηγορίες για τα δεδομένα παιδιών

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αποτελούν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου κύματος δικαστικών προσφυγών από πολιτείες, τοπικές Αρχές, σχολικές περιφέρειες και ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούν τη Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης ότι συνέβαλαν σε μια κρίση ψυχικής υγείας των νέων στις ΗΠΑ.

Η ομοσπονδιακή δίκη αφορούσε, μεταξύ άλλων, αξιώσεις της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ ότι η Meta παραβίασε τις πολιτειακές νομοθεσίες για την προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, 29 πολιτείες υποστήριξαν ότι η εταιρεία παραβίασε τον ομοσπονδιακό νόμο Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα χρηστών που γνώριζε ότι ήταν παιδιά, χωρίς ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονέων τους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta έχει απορρίψει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Είχε επίσης υποστηρίξει ότι δεν θα μπορούσε να έχει παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς το εάν οι υπηρεσίες της προκαλούν εθισμό, καθώς ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική διαταραχή.

Από τα 1,4 τρισ. στα 16,68 δισ. δολάρια

Πριν από τη δίκη, η Meta είχε αναφέρει σε δικαστικό έγγραφο ότι η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ διεκδικούσαν έως και 1,4 τρισ. δολάρια σε κυρώσεις. Οι πολιτείες είχαν εκτιμήσει πριν από την έναρξη της διαδικασίας ότι το ποσό θα ήταν πιο κοντά στα 200 δισ. δολάρια.

Ζητούσαν επίσης πρόσθετες αποζημιώσεις, σημαντικές αλλαγές στις πλατφόρμες της Meta και απαγόρευση δημιουργίας λογαριασμών από παιδιά.

Χιλιάδες αγωγές παραμένουν ανοιχτές

Ο σημερινός συμβιβασμός δεν βάζει τέλος στη δικαστική πίεση που δέχεται συνολικά ο κλάδος. Meta, Snap, YouTube/Alphabet και TikTok/ByteDance εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες γνώριζαν πως είχαν σχεδιάσει χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τους ώστε να είναι εθιστικά για παιδιά και εφήβους, συμβάλλοντας στην επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας.

Οι ομοσπονδιακές υποθέσεις έχουν συγκεντρωθεί ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαστού Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς στο Όκλαντ, ενώ χιλιάδες ακόμη αγωγές εκκρεμούν σε πολιτειακά δικαστήρια.

Οι προηγούμενες βαριές ήττες της Meta

Ο συμβιβασμός έρχεται μετά από δύο σημαντικές δικαστικές ήττες της Meta σε υπόθεση που είχε κινήσει το Νέο Μεξικό.

Τον Μάρτιο, σώμα ενόρκων διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 375 εκατ. δολάρια, κρίνοντας ότι είχε παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της. Στις 6 Αυγούστου, δικαστής έκρινε ότι η Meta είχε δημιουργήσει «δημόσια όχληση» και την υποχρέωσε να καταβάλει επιπλέον 567 εκατ. δολάρια και να εφαρμόσει μέτρα προστασίας των νέων.

Επίσης τον Μάρτιο, στην πρώτη δίκη που αφορούσε ατομική αγωγή κατά της Meta και της Google για τις επιπτώσεις των social media, δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τις εταιρείες υπεύθυνες για την κατάθλιψη και το άγχος της ενάγουσας Kaley G.M. και επιδίκασε συνολική αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων.

Οι εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων.