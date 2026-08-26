Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του – Προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

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Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα. Ένας 53χρονος στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του, ενώ στην συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο.

Το άγριο έγκλημα έγινε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η μεγάλη κόρη της οικογένειας κάλεσε τις Αρχές. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 53χρονο να έχει αυτοτραυματιστεί με μαχαίρι και έχει καταναλώσει πετρέλαιο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Λίγο νωρίτερα, είχε μαχαιρώσει θανάσιμα την 44χρονη σύζυγό του. Η άτυχη γυναίκα δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού. Το ζευγάρι, αλβανικής καταγωγής, είχε αποκτήσει τρία παιδιά (2 ενήλικα και 1 ανήλικο).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 53χρονος είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 44χρονης το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος και εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. «Σισμανόγλειο».

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.