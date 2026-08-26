Δημήτρης Κόκοτας: Με έξοδα του δήμου Αγίας Βαρβάρας η κηδεία του τραγουδιστή – Μεσίστιες οι σημαίες

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Δημοσία δαπάνη, με απόφαση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος χθες Τρίτη (25/8) πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής νοσηλευόταν από τις 28 Μαρτίου 2024 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών για την εκπομπή J2US.

Με έξοδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας η κηδεία του τραγουδιστή

Με μια σειρά αποφάσεων που έχουν έντονο συμβολικό χαρακτήρα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος είχε υπηρετήσει την πόλη και ως δημοτικός σύμβουλος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε εκλεγεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, συμμετέχοντας στα κοινά μέχρι που υπέστη το έμφραγμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως στις 25 Αυγούστου και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για τον εκλιπόντα. Μεταξύ των αποφάσεων είναι η κάλυψη των εξόδων της κηδείας του από τον δήμο, ενώ η δημοτική σημαία θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του εκλιπόντα.

Παράλληλα, ο δήμος θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Ωδείου στο όνομά του και θα δώσει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του καλλιτέχνη απευθύνει παράκληση για διακριτικότητα