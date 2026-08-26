Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο

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Συστηματικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούν καθημερινά αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται άμεσα σε περιστατικά που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς τους, προχωρώντας, όπου απαιτείται, στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία.

Αναλυτικά:

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στο Κορδελιό, συνελήφθη 52χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, ενώ οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Δεύτερη σύλληψη για μοτοσικλετιστή χωρίς δίπλωμα

Χθες, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 41χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, ενώ οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.