Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν καθημερινούς συστηματικούς ελέγχους με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, κατά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν δύο άτομα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία, συγκεκριμένα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συστηματικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούν καθημερινά αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
  • Στο πλαίσιο των ελέγχων του τελευταίου 24ωρου, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία.
  • Συγκεκριμένα, συνελήφθη 52χρονος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μετά από τροχαίο ατύχημα, καθώς και 41χρονος που οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί.

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Συστηματικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούν καθημερινά αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται άμεσα σε περιστατικά που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς τους, προχωρώντας, όπου απαιτείται, στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία.

Αναλυτικά:

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στο Κορδελιό, συνελήφθη 52χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, ενώ οδηγούσε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Δεύτερη σύλληψη για μοτοσικλετιστή χωρίς δίπλωμα

Χθες, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 41χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, ενώ οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

 

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