Πετρούπολη: Οικογένεια αγριογούρουνων βγήκε για φαγητό έξω από γνωστή καφετέρια – ΒΙΝΤΕΟ

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Ενεοί έμειναν όσοι είδαν… μια οικογένεια αγριογούρουνων να έχει βγει για φαγητό στην Πετρούπολη, καθιστώντας το φαινόμενο εμφάνισης των συγκεκριμένων ζώων σε κατοικημένες περιοχές της Αττικής, όλο και συχνότερο.

Βόλτα για φαγητό έξω από γνωστή καφετέρια

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τα ζώα να κινούνται χωρίς ιδιαίτερο φόβο, αναζητώντας τροφή στους χώρους γύρω από τη γνωστή καφετέρια «Terra Petra», ένα σημείο που καθημερινά προσελκύει πλήθος κόσμου.

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Ένα αυξανόμενο φαινόμενο

Οι εμφανίσεις άγριων ζώων στον αστικό ιστό έχουν πυκνώσει αισθητά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις περιοχές που γειτνιάζουν με ορεινούς όγκους και δασικές εκτάσεις.

Η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση σε αστικά απορρίμματα, οδηγεί όλο και συχνότερα τα ζώα αυτά στην καρδιά των πόλεων.