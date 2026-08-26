Πετρούπολη: Οικογένεια αγριογούρουνων βγήκε για φαγητό έξω από γνωστή καφετέρια – ΒΙΝΤΕΟ

Μια οικογένεια αγριογούρουνων εντοπίστηκε να αναζητά τροφή έξω από γνωστή καφετέρια στην Πετρούπολη, ένα φαινόμενο που καθίσταται όλο και συχνότερο σε κατοικημένες περιοχές της Αττικής. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας τα ζώα να κινούνται χωρίς ιδιαίτερο φόβο.

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Κοινωνία

Αγριογούρουνα στην Πετρούπολη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια οικογένεια αγριογούρουνων εμφανίστηκε στην Πετρούπολη, βγαίνοντας για φαγητό έξω γνωστή καφετέρια.
  • Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τα αγριογούρουνα να κινούνται χωρίς φόβο, αναζητώντας τροφή γύρω από τη γνωστή καφετέρια.
  • Οι εμφανίσεις άγριων ζώων στον αστικό ιστό έχουν πυκνώσει αισθητά τα τελευταία χρόνια, καθώς η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον τα οδηγεί στις πόλεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενεοί έμειναν όσοι είδαν… μια οικογένεια αγριογούρουνων να έχει βγει για φαγητό στην Πετρούπολη, καθιστώντας το φαινόμενο εμφάνισης των συγκεκριμένων ζώων σε κατοικημένες περιοχές της Αττικής, όλο και συχνότερο.

Βόλτα για φαγητό έξω από γνωστή καφετέρια

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τα ζώα να κινούνται χωρίς ιδιαίτερο φόβο, αναζητώντας τροφή στους χώρους γύρω από τη γνωστή καφετέρια «Terra Petra», ένα σημείο που καθημερινά προσελκύει πλήθος κόσμου.

Δείτε το βίντεο

@maria.mas05♬ Funny animals – ANK

Ένα αυξανόμενο φαινόμενο

Οι εμφανίσεις άγριων ζώων στον αστικό ιστό έχουν πυκνώσει αισθητά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις περιοχές που γειτνιάζουν με ορεινούς όγκους και δασικές εκτάσεις.

Η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση σε αστικά απορρίμματα, οδηγεί όλο και συχνότερα τα ζώα αυτά στην καρδιά των πόλεων.

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