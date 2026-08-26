Μακελειό στη Μοντάνα: Η έξωση που όπλισε το χέρι του 44χρονου «ερημίτη» – Εκτέλεσε 8 μέλη της οικογένειάς του και πυρπόλησε το σπίτι

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Μια αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε την κοινή γνώμη αποκαλύφθηκε στη Μοντάνα των ΗΠΑ, όταν ένας 44χρονος εκτέλεσε εν ψυχρώ οκτώ μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, βάζοντας στη συνέχεια φωτιά στο σπίτι και αυτοκτονώντας.

Η ταυτοποίηση του δράστη

Ως δράστης της μαζικής δολοφονίας ταυτοποιήθηκε ο 44χρονος Άλαν Σμιθ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους συγγενείς του ως «ερημίτης».

Ο 44χρονος ζούσε επί χρόνια στο σπίτι των γονιών του στο Μπίλινγκς της Μοντάνα, περνώντας σχεδόν όλη την ημέρα απομονωμένος στο δωμάτιό του μπροστά από έναν υπολογιστή.

Σύμφωνα με τον Μπραντ Άιρλαντ, πρώην σύζυγο ενός από τα θύματα, ο δράστης είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Ουάσινγκτον, αλλά αδυνατούσε να κρατήσει μια δουλειά και ακολούθησε τους γονείς του από το Σιάτλ στη Μοντάνα.

«Υπήρχαν πολλές προειδοποιητικές ενδείξεις (red flags) και πολλοί άνθρωποι μίλησαν», δήλωσε ο Άιρλαντ, ο οποίος ζει στην Αριζόνα. «Κανείς δεν άκουσε».

Ο ίδιος πρόσθεσε για την απομονωμένη ζωή του δράστη: «Κανείς δεν γνώριζε τι έκανε εκεί μέσα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα».

Το κίνητρο και η μοιραία έξωση

Όπως έγινε γνωστό από τον πρώην κουνιάδο του, οι γονείς του 44χρονου του είχαν ζητήσει να μετακομίσει και να φύγει από το σπίτι πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 18:00, ο Σμιθ εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο σπίτι την ώρα που η οικογένεια ήταν συγκεντρωμένη για το καθιερωμένο της δείπνο.

Άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τους γονείς του, Ντάνα και Μπάρμπαρα Σμιθ, την 92χρονη καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο γιαγιά του, Έβελιν Σμιθ, την αδελφή του Μέγκαν Γκεκιέρ, καθώς και τα ανίψια του.

Στη συνέχεια πυρπόλησε την κατοικία.

Καθώς οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευδαν στο σημείο, ο Σμιθ έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε πριν προλάβουν οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν.

Τα θύματα

Ανάμεσα στα θύματα της αιματηρής επίθεσης είναι η πρώην σύζυγος του Άιρλαντ, Μέγκαν Γκεκιέρ, και τα δύο τους παιδιά, η 7χρονη Κλόη και ο 13χρονος Όουεν.

Παράλληλα, έχασαν τη ζωή τους και τα παιδιά του νυν συζύγου της Μέγκαν, Άνταμ Γκεκιέρ: η 12χρονη Σάρλοτ και ο 15χρονος Λάντον.

Ο Άνταμ Γκεκιέρ ανέφερε ότι ο δράστης πιθανότατα δεν περίμενε να βρει τα δικά του παιδιά στο σπίτι, καθώς η οικογένεια συνήθιζε να συγκεντρώνεται για φαγητό τις Παρασκευές.

«Δεν νομίζω ότι περίμενε ότι τα παιδιά μου θα ήταν εκεί», δήλωσε ο Γκεκιέρ αναφερόμενος στον κουνιάδο του.

«Η λέξη “τέρας” δεν είναι καν αρκετά ισχυρή για να περιγράψει αυτό που έκανε».

Η τραγική σύμπτωση και η 12χρονη ηρωίδα

Ο συντετριμμένος πατέρας εργαζόταν ως πυροσβέστης-διασώστης σε μια αεροπορική επίδειξη όταν άκουσε στον ασύρματο για τους πυροβολισμούς και συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για το σπίτι των πεθερικών του.

«Μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι, δεν μας άφηναν να πλησιάσουμε περισσότερο επειδή η κατάσταση θεωρούνταν ακόμη ενεργή με ένοπλο εισβολέα», δήλωσε ο Γκεκιέρ στη US Sun. «Φοβήθηκα το χειρότερο αμέσως εκείνη τη στιγμή».

Όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία, η 12χρονη κόρη του, Σάρλοτ, ήταν εκείνη που κατάφερε να καλέσει το 911 μέσα από το σπίτι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Συνεχίζω να ακούω τη φράση της κάθε φορά που της έλεγα “Σ’ αγαπώ” κι εκείνη μου απαντούσε “Σ’ αγαπώ περισσότερο”», ανέφερε συγκινημένος ο πατέρας της.

Η οικογενειακή φίλη και γείτονας, Τζένιφερ Μέρσερ, χαρακτήρισε τη μικρή Σάρλοτ «ηρωίδα».

«Το ένα πράγμα που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι η Σάρλοτ ήταν η ηρωίδα», δήλωσε. «Η Σάρλοτ κάλεσε το 911 και προσπάθησε να σώσει την οικογένειά της. Και αυτό είναι κάτι που η οικογένεια θέλει πραγματικά να μαθευτεί έξω».