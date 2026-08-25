Μακελειό στη Μοντάνα: Τουλάχιστον 8 νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς και φωτιά σε σπίτι – Δύο παιδιά ανάμεσα στα θύματα

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατοικία στο Μπίλινγκς της Μοντάνα, πριν το σπίτι τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο λίγο μετά τις 18:00 την Κυριακή, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς και οικογενειακό επεισόδιο. Δύο από τα θύματα ταυτοποιήθηκαν τοπικά ως η 12χρονη Σάρλοτ Γκέκιερ και ο 15χρονος αδελφός της, Λάντον, σύμφωνα με τη New York Post.

Σε σελίδα οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από συγγενικό πρόσωπο αναφέρεται ότι η οικογένεια έχασε «δύο από τα πιο φωτεινά της παιδιά, τον Λάντον και τη Σάρλοτ, μαζί με έξι ακόμη μέλη της οικογένειας, σε μια παράλογη πράξη βίας».

Πυροβολισμοί και στη συνέχεια φωτιά

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία, άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από το πίσω μέρος του σπιτιού. Σύμφωνα με την αστυνομία, είδαν έναν άνδρα στην πίσω αυλή, ενώ το σπίτι είχε ήδη αρχίσει να βγάζει καπνούς. Λίγο αργότερα ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί.

Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, η κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, γεγονός που δυσχέρανε δραματικά τις προσπάθειες διάσωσης.

«Όταν διαπιστώθηκε η φωτιά στο κτίριο, προτεραιότητα δόθηκε στην κατάσβεση, καθώς οι φλόγες απέκλειαν κάθε ρεαλιστική προσπάθεια διάσωσης ή ανάσυρσης θυμάτων», δήλωσε ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας του Μπίλινγκς, Σον Μέιο.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι πολλοί ενήλικες και ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι.

Ο ύποπτος πέθανε από αυτοπυροβολισμό

Ο φερόμενος ως δράστης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου πέθανε από τραύμα που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος με πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γέλοουστοουν ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το περιστατικό ξεκίνησε ως οικογενειακή διαμάχη και δεν επρόκειτο για τυχαία επίθεση μεταξύ αγνώστων.

Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό.

«Ένα αναίσθητο παιδί μέσα στο σπίτι»

Ηχητικό από κλήση στο 911 που δημοσιοποιήθηκε αποκαλύπτει δραματικές στιγμές από το περιστατικό.

Σε αυτό, ο τηλεφωνητής ακούγεται να αναφέρει ότι υπήρχε «κατάσταση με πυροβολισμούς» και ότι πυροσβεστικό όχημα είχε ήδη σταθμεύσει στην περιοχή.

Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει: «Υπάρχει επίσης ένα αναίσθητο παιδί μέσα στο σπίτι».

Όταν ρωτήθηκε αν το παιδί είχε τραύματα από πυροβολισμούς, η απάντηση ήταν ότι αυτό δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η έρευνα των Αρχών αναμένεται να είναι δύσκολη, καθώς η φωτιά και τα νερά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση έχουν επηρεάσει σημαντικά τον χώρο του εγκλήματος.

Η αστυνομία έχει προγραμματίσει νέα συνέντευξη Τύπου για την Τετάρτη, κατά την οποία αναμένεται να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα και για τα πιθανά κίνητρα του δράστη.