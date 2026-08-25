Νέα Σμύρνη: «Δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έγινε δολοφόνος» λέει η κόρη του δράστη – Τι κατέθεσε στις Αρχές η κόρη της 45χρονης

Νέα στοιχεία για τη σχέση της 45χρονης με τον 48χρονο, έρχονται στο φως μετά τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (23/08) στη Νέα Σμύρνη.

Η κόρη της 45χρονης ανέφερε στις Αρχές ότι η μητέρα της είχε χωρίσει από τον 48χρονο από τα τέλη Φεβρουαρίου και ότι το τελευταίο διάστημα εμφανιζόταν προβληματισμένη από τη συμπεριφορά του. Από την άλλη πλευρά, η κόρη του 48χρονου περιέγραψε στο Live News τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί μετά το έγκλημα, δηλώνοντας ότι, παρότι έχασε τον πατέρα της, δεν μπορεί να παραβλέψει την πράξη του.

Η κατάθεση της κόρης της 45χρονης

Η οικογένεια της 45χρονης προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλειά της, ενώ η κόρη της έδωσε στις Αρχές στοιχεία για τη σχέση που διατηρούσε η μητέρα της με τον 48χρονο.

Όπως ανέφερε, γνώριζε ότι η μητέρα της είχε σχέση το τελευταίο διάστημα, ωστόσο της είχε πει ότι είχε χωρίσει από τον συγκεκριμένο άνδρα προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, η 45χρονη είχε εκφράσει προβληματισμό για τη συμπεριφορά του, λέγοντάς της ότι της δημιουργούσε προβλήματα και ότι τη ζήλευε υπερβολικά.

«Γνώριζα ότι η μαμά μου είχε μια σχέση το τελευταίο διάστημα. Μου είχε πει, όμως, ότι είχε χωρίσει προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν προβληματισμένη με τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου άνδρα, γιατί της δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Μου είχε πει ότι τη ζηλεύει υπερβολικά. Δεν ήμουν στο σπίτι εκείνη την ημέρα. Βρισκόμουν με τον θείο μου στο Αγρίνιο. Σε εκείνον έλεγε περισσότερα πράγματα, προφανώς για να μην με ανησυχήσει. Δεν ξέρω, είμαι σε σοκ».

«Έχασα τον πατέρα μου, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έγινε δολοφόνος»

Την ίδια ώρα, σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται και η οικογένεια του 48χρονου. Η κόρη του, μιλώντας στο Live News, δήλωσε συγκλονισμένη από όσα συνέβησαν και τόνισε ότι, παρότι πρόκειται για τον πατέρα της και θα της λείψει, δεν μπορεί να αγνοήσει ότι αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης και στέρησε τη μητέρα από ένα κορίτσι περίπου στην ηλικία της.

«Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό ο πατέρας μου. Είναι πατέρας μου και θα μου λείπει. Έχασα τον πατέρα μου, αλλά, από την άλλη, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι έγινε δολοφόνος. Στέρησε τη ζωή από έναν άνθρωπο και στέρησε από ένα συνομήλικό μου κορίτσι τη μητέρα του. Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση, δεν φέρω ευθύνη για κάτι και συμπονώ και τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία, εμείς είμαστε τα θύματα. Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία εδώ, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι, με τον δικό μας τρόπο, τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας».