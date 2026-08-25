Γάζα: Στο στόχαστρο του Ισραήλ οι… χαρταετοί και η… χαρά των παιδιών – Η «απειλή» που βλέπει ο Νετανιάχου και γιατί θεωρείται «πρόφαση»

Ψηλά πάνω από τα συντρίμμια της Λωρίδας της Γάζας, ο ουρανός γεμίζει περιστασιακά με χρώμα, καθώς τα παιδιά συναρμολογούν χαρτί, πλαστικό και ξυλάκια για να φτιάξουν απλούς χαρταετούς. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το παγκόσμιο σύμβολο της παιδικής ηλικίας έχει συρθεί στην αρένα του πολέμου, με το Ισραήλ να το χρησιμοποιεί ως αφορμή για νέες απειλές.

Προειδοποιήσεις προς τους γονείς στη Γάζα

Οι γονείς στη Γάζα προειδοποιήθηκαν να σταματήσουν τα παιδιά τους από το να πετούν χαρταετούς στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, αφότου το Ισραήλ απείλησε με δυναμική απάντηση, εάν η μαχητική οργάνωση Χαμάς αναβιώσει την τακτική της εκτόξευσης εμπρηστικών χαρταετών πάνω από τα σύνορα.

Οι λαϊκές επιτροπές, που απαρτίζονται από εκπροσώπους τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που διαχειρίζονται τους καταυλισμούς εκτοπισμένων και τα καταφύγια στη Γάζα, εξέδωσαν την προειδοποίηση σε ανακοίνωσή τους αργά τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση συντονίστηκε με τις αρχές της Χαμάς, σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης.

«Εργαζόμαστε αδιάκοπα στο πεδίο και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσουμε αυτή την πρακτική, όχι για να περιορίσουμε την παιδική ηλικία των παιδιών μας, τα οποία έχουν ήδη στερηθεί τα πιο βασικά δικαιώματα στο παιχνίδι και την ασφαλή ζωή, αλλά για να προστατεύσουμε τις αθώες ζωές τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Όπως σημείωσε ο Μπασέμ Ναΐμ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, αυτά τα παιδιά δεν διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά πετούν χαρταετούς «αναζητώντας την αθώα παιδική τους ηλικία ανάμεσα στα συντρίμμια».

Τα περιστατικά του 2018 και ο τρόμος στα ισραηλινά χωριά

Το 2018, οι κάτοικοι της Γάζας έστελναν εμπρηστικά μπαλόνια και χαρταετούς πάνω από τα σύνορα, προκαλώντας πυρκαγιές σε εκατοντάδες στρέμματα ανοιχτών εκτάσεων και καλλιεργειών, σε μια ενέργεια που, όπως δήλωναν, αποτελούσε διαμαρτυρία για τον ισραηλινό αποκλεισμό του θύλακα που ελέγχει η Χαμάς.

Τον τελευταίο μήνα, αρκετοί χαρταετοί -για τους οποίους δεν αναφέρθηκε ότι έφεραν εμπρηστικά υλικά- εθεάθησαν να παρασύρονται από τη Γάζα προς το Ισραήλ, προκαλώντας ανησυχία στους Ισραηλινούς που ζουν σε κοντινά χωριά, τα οποία δέχθηκαν επίθεση από τη Χαμάς στην αιματηρή έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τη Χαμάς ότι εάν αυτό δεν σταματήσει αμέσως, «οι υπεύθυνοι» για την εκτόξευση χαρταετών, μπαλονιών ή drones προς το Ισραήλ θα αποτελέσουν στόχους και θα δοθεί εντολή εκκένωσης για τις περιοχές από τις οποίες αποστέλλονται.

Η Ουμ Μοχάμεντ, μια μητέρα από την πόλη της Γάζας που μίλησε στο Reuters μέσω εφαρμογής συνομιλίας, δήλωσε ότι ανησυχεί μήπως τραυματιστεί ο γιος της.

«Κάθε καλοκαίρι, το παιδί μου, ο Αχμέντ, 10 ετών, και τα παιδιά στον δρόμο πετούν αυτούς τους χαρταετούς για να διασκεδάσουν, αλλά δεν θα του το επιτρέψω πλέον, όχι πια», δήλωσε.

Israel has threatened to launch further strikes in Gaza over paper kites flown by Palestinian children. pic.twitter.com/KjSOyGg04f — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 24, 2026

Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος της άμυνας δήλωσε ότι η Χαμάς προσπαθεί να προκαλέσει το Ισραήλ ενθαρρύνοντας τους κατοίκους της Γάζας να πετούν χαρταετούς στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση διαμαρτυρήθηκε στους μεσολαβητές της εκεχειρίας ότι «το Ισραήλ κατασκευάζει ψευδείς προφάσεις για να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

Το Ισραήλ διαμαρτυρήθηκε στο Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας της Γάζας, σχετικά με τους χαρταετούς, σύμφωνα με δεύτερο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Το Ισραήλ έχει απειλήσει τις παλαιστινιακές οργανώσεις σχετικά με την εκτόξευση «χαρταετών, drones και μπαλονιών» από τον ρημαγμένο από τον πόλεμο θύλακα.

Οι χαρταετοί ως πρόφαση

Ένα παιδί τεσσάρων ετών ήταν μεταξύ των τριών Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη κεντρική Γάζα την Κυριακή, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλούσε να κλιμακώσει τις επιθέσεις λόγω των χαρταετών.

Την Κυριακή, το Ισραήλ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον μιας αποθήκης στην αζ-Ζαουάιντα, μετατρέποντάς την σε συντρίμμια, και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα κοντά στην οδό Σαλάχ αλ-Ντιν, σκοτώνοντας τον 4χρονο Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ Ταχά.

View this post on Instagram A post shared by Al Jazeera English (@aljazeeraenglish)



Ισραηλινές επιθέσεις με drones στόχευσαν επίσης τη νότια Χαν Γιούνις και μια σκηνή που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στο Νοσοκομείο Μαρτύρων του Αλ-Άκσα στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, προκαλώντας επιπλέον θύματα.

Στεκόμενος ανάμεσα στην καταστροφή στην αζ-Ζαουάιντα, ο Άμπου Άχμεντ εξέφρασε την απελπισία του για την αδιάλειπτη βία. «Δεν υπάρχει εκεχειρία, δεν υπάρχει τίποτα. Θέλουμε λύσεις, θέλουμε να ζήσουμε εν ειρήνη», δήλωσε.

Ο θανατηφόρος βομβαρδισμός, σημειώνει το Al Jazeera, έρχεται την ώρα που ειδικοί προειδοποιούν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση κατασκευάζει μια κρίση ασφαλείας γύρω από παιδικά παιχνίδια για να τορπιλίσει τις συμφωνίες εκεχειρίας, να επιβάλει δημογραφικές αλλαγές και να διασφαλίσει την πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου.

Μετά την επίθεση, ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, εξέδωσαν κοινή δήλωση απειλώντας με αυστηρά αντίποινα για τους χαρταετούς. Απείλησαν επίσης με τον βίαιο εκτοπισμό Παλαιστινίων από περιοχές «που χρησιμοποιούνται ως χώροι εκτόξευσης χαρταετών, drones και μπαλονιών».

«Δεν θα υπάρξει επιστροφή στην κατάσταση πραγμάτων πριν από την 7η Οκτωβρίου [2023]», ανέφερε η κοινή δήλωση, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Χαμάς ή σε οποιαδήποτε άλλη οργάνωση στη Γάζα «να απειλήσει ξανά τις κοινότητές μας και να θέσει σε κίνδυνο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μας».

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν παρά το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναγνώρισε πως οι χαρταετοί που περισυνελέγησαν δεν περιείχαν εκρηκτικά και ανήκαν σε παιδιά.

Ενώ η κοινή δήλωση επικαλέστηκε «χαρταετούς, drones και μπαλόνια», οι στρατιωτικοί έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι βρέθηκαν μόνο 10 χάρτινοι χαρταετοί, χωρίς εκρηκτικά και προερχόμενοι από καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Ο Παλαιστίνιος πολιτικός αναλυτής Χουσάμ Σαχίν δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με εκτοξεύσεις drones από τη Γάζα είναι κατασκευασμένοι. «Είναι ένας ψευδής και ανυπόστατος ισχυρισμός – είναι ανύπαρκτος. Έχει διαψευστεί και δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει οποιαδήποτε σύνδεση με drones», σημείωσε.

Ο Άντελ Σαντίντ, ειδικός σε ισραηλινά θέματα, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η απειλή είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης «υπό την καθοδήγηση του στρατιωτικού κατεστημένου».

«Ήταν σαφές ότι υπήρχε η πρόθεση να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι χάρτινοι χαρταετοί ως πρόσχημα, και όλο το ζήτημα ενδέχεται να είναι κατασκευασμένο», ανέφερε.

Οι αναλυτές υπογράμμισαν το παράλογο των ισραηλινών ισχυρισμών σχετικά με τα παιχνίδια. Ο Χουσάμ Σαχίν δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι χαρταετοί είναι απλώς μια φθηνή δικαιολογία για την αποφυγή πολιτικών δεσμεύσεων.

«Είναι αδιανόητο ένα κράτος που ισχυρίζεται ότι είναι μεγάλη δύναμη και κατέχει πυρηνικό οπλοστάσιο να θεωρεί απειλή για την ασφάλεια έναν χαρταετό που πετάει ένα παιδί από την Παλαιστίνη», δήλωσε ο Σαχίν.

Ο ίδιος τόνισε περαιτέρω την αδυναμία του ισραηλινού αφηγήματος, επισημαίνοντας ότι οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι πετούν αυτούς τους χαρταετούς σε καταυλισμούς που περιβάλλονται από δυνάμεις των IDF.

«Το 70% της Λωρίδας βρίσκεται ακόμη υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, οπότε πώς μπορεί κανείς να μιλά για χαρταετούς που διεισδύουν σε όλο αυτόν τον χώρο και συνιστούν απειλή ασφαλείας;», πρόσθεσε

Η ξαφνική κλιμάκωση συμπίπτει με την απόρριψη από το Ισραήλ ενός οδικού χάρτη εκεχειρίας 15 σημείων που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ και τον οποίο η Χαμάς είχε ήδη αποδεχθεί, οδηγώντας τους ειδικούς να συνδέσουν τη βία απευθείας με τις επικείμενες εκλογές του Οκτωβρίου.

Ο Σουλεϊμάν Μπισαράτ, πολιτικός ερευνητής, εξήγησε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου χρησιμοποιεί σκόπιμα αυτό το αφήγημα για να καλλιεργήσει μια αίσθηση φόβου εντός της ισραηλινής κοινωνίας, συσπειρώνοντας την εγχώρια υποστήριξη για τη χρήση δυσανάλογης βίας.

«Είναι αλήθεια ότι μπορεί να θεωρούμε αυτές τις δικαιολογίες επιφανειακές και αδύναμες, αλλά τελικά… το Ισραήλ τις συνδέει με την εξίσωση της ασφάλειας», δήλωσε,