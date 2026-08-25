Στην Ευελπίδων ο σύζυγος της παρουσιάστριας που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Του υπέβαλε μήνυση μετά τον καβγά

Ο σύζυγος γνωστής παρουσιάστριας οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων την Τρίτη 25 Αυγούστου, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία. Η παρουσιάστρια υπέβαλε μήνυση εναντίον του, έπειτα από έντονο καβγά στην οικία τους στην Αγία Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο σύζυγος γνωστής παρουσιάστριας συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
  • Το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στο σπίτι του ζευγαριού, με την παρουσιάστρια να υποβάλλει μήνυση στον σύζυγό της μετά από έντονο καβγά.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα.

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Ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (25/8) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Αγία Παρασκευή: Γνωστή παρουσιάστρια κατήγγειλε τον σύζυγό της για εξύβριση

Εκεί αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω δικαστική του μεταχείριση, δηλαδή αν η υπόθεση θα εκδικαστεί άμεσα, αν θα οριστεί δικάσιμος ή αν θα δοθεί αναβολή.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι της οικογένειας στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να είχε έντονο καβγά μέσα στην οικία του. Η παρουσιάστρια επικοινώνησε με την Αστυνομία και κατήγγειλε τον σύζυγό της για εξύβριση.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας και προχώρησαν στην προσαγωγή του άνδρα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Αρχικά, η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να καταθέσει. Στη συνέχεια, ωστόσο, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συζύγου της, επιθυμώντας να κινηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Μετά τη μήνυση σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα.

Η παρουσιάστρια είναι μητέρα ενός παιδιού.

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