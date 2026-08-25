Στην Ευελπίδων ο σύζυγος της παρουσιάστριας που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Του υπέβαλε μήνυση μετά τον καβγά

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Ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (25/8) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Εκεί αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω δικαστική του μεταχείριση, δηλαδή αν η υπόθεση θα εκδικαστεί άμεσα, αν θα οριστεί δικάσιμος ή αν θα δοθεί αναβολή.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι της οικογένειας στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να είχε έντονο καβγά μέσα στην οικία του. Η παρουσιάστρια επικοινώνησε με την Αστυνομία και κατήγγειλε τον σύζυγό της για εξύβριση.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειας και προχώρησαν στην προσαγωγή του άνδρα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Αρχικά, η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να καταθέσει. Στη συνέχεια, ωστόσο, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συζύγου της, επιθυμώντας να κινηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Μετά τη μήνυση σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα.

Η παρουσιάστρια είναι μητέρα ενός παιδιού.