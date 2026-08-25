Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Καίει δασική έκταση

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8 σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέροιας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4 ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Βέροιας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Τη Δεύτερα στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.