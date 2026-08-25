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Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Καίει δασική έκταση

Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Καίει δασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8 σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέροιας, κινητοποιώντας άμεσα 30 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση. Ο Δήμος Βέροιας συνδράμει με υδροφόρες, ενώ στην ευρύτερη περιοχή είχε σημειωθεί ισχυρή βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα τη Δευτέρα.

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φωτιά ξηρολίβαδο βέροια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8 σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέροιας.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ στην αεροπυρόσβεση συνέδραμαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
  • Ο δήμος Βέροιας κινητοποιήθηκε για να παρέχει υδροφόρες, ενώ στην ευρύτερη περιοχή είχε σημειωθεί ισχυρή βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα την προηγούμενη ημέρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8 σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέροιας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4 ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Βέροιας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Τη Δεύτερα στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

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