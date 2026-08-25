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Κρήτη: Συνεχίζεται το θρίλερ με το αυτοκίνητο που έπεσε στον ποταμό Γιόφυρο – Τι είπε στην Αστυνομία ο ιδιοκτήτης

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το αυτοκίνητο που κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου στην Κρήτη, καθώς ο ιδιοκτήτης του ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στην Αθήνα και πως κάποιο άλλο άτομο οδήγησε το όχημά του χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η Αστυνομία εξετάζει πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στο ποτάμι, με πιθανότητα ο οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, μετά την ανάσυρση του οχήματος χωρίς εντοπισμό εγκλωβισμένων.

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Κοινωνία

Γιόφυρος/ αυτοκίνητο
Πηγή: e-kRITI
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το ΙΧ αυτοκίνητο που κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου, καθώς ο ιδιοκτήτης του υποστηρίζει πως βρισκόταν στην Αθήνα και κάποιος άλλος οδήγησε το όχημα χωρίς τη συγκατάθεσή του.
  • Η Αστυνομία εξετάζει πλέον τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ αναφέρεται ότι ο οδηγός είναι πολύ πιθανό να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Το αυτοκίνητο, που είχε πέσει στις εκβολές του ποταμού αργά το απόγευμα της Δευτέρας (24/8/2026), ανασύρθηκε χωρίς να εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος ή αγνοούμενος.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το ΙΧ αυτοκίνητο που κατέληξε στις εκβολές του Γιόφυρου, κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

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«Εγώ ήμουν στην Αθήνα, κάποιος άλλος οδήγησε το αυτοκίνητό μου και κατάληξε στις εκβολές του ποταμού»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr ο ιδιοκτήτης του οχήματος επικοινώνησε με την Αστυνομία και ενημέρωσε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, για προσωπικούς λόγους, υποστηρίζοντας πως το αυτοκίνητο το πήρε άλλο άτομο, χωρίς ο ίδιος να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και στη συνέχεια το όχημα κατέληξε στις εκβολές του ποταμού.

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να έδωσε στις Αρχές στοιχεία για την υπόθεση, με την Αστυνομία να εξετάζει πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το συγκεκριμένο άτομο πήρε το αυτοκίνητο και κατέληξε να το οδηγήσει στο σημείο, ενώ αναφέρεται ότι ο οδηγός είναι πολύ πιθανό, να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο είχε πέσει στις εκβολές του Γιόφυρου αργά το απόγευμα της Δευτέρας (24/8/2026), κάτω από συνθήκες που αρχικά παρέμεναν άγνωστες. Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι μέσα στο όχημα. μπορεί να βρισκόταν εγκλωβισμένος άνθρωπος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έφτασαν εξειδικευμένα συνεργεία και δύτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν λεπτομερείς έρευνες τόσο στο όχημα όσο και στη γύρω θαλάσσια περιοχή.

Αργά το βράδυ, το ΙΧ ανασύρθηκε με γερανό της Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος ή αγνοούμενος.

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