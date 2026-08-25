Σωτήρης Σέρμπος: Παραιτήθηκε από σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής

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Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Σέρμπος από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Δεκτή η παραίτηση από το Μαξίμου

Η παραίτηση του Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο έγινε αποδεκτή και η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημοποιώντας την αποχώρησή του από το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

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Σημειώνεται πάντως ότι τον περασμένο Απρίλιο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης είχε απαντήσει σε σχετική ερώτηση για τον κ. Σέρμπο ότι οι τοποθετήσεις του για την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο Ιράν δεν εκφράζουν ούτε την κυβέρνηση, ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρώην πλέον σύμβουλος του Ππρωθυπουργού είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ επιδίωξαν μια «Βενεζουέλα 2.0» με στόχο την ανατροπή του Αλί Χαμενεΐ, αλλά τελικά κατέληξαν σε μια «Βόρεια Κορέα 2.0», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ «απερίσκεπτες». Παράλληλα, πρότεινε να ανατεθεί σε Ρωσία και Κίνα ρόλος εγγυητριών δυνάμεων για τα Στενά του Ορμούζ.

Επίσης, τον Ιούνιο ο κ. Σέρμπος αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, προειδοποίησε πως η Άγκυρα επιδιώκει τετελεσμένα στο Αιγαίο και προκαλεί ανοιχτά το Ισραήλ.