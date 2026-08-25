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Μύκονος: Άραβας τουρίστας πνίγηκε στην Ψαρρού – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν τα κατάφερε

Τραγωδία σημειώθηκε στην παραλία της Ψαρούς, στη Μύκονο, όταν Άραβας τουρίστας έχασε τη ζωή του από πνιγμό χθες Δευτέρα. Παρά τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης από ναυαγοσώστη και λουόμενους, ο άνδρας δεν ανένηψε. Διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Μυκόνου και θα ακολουθήσει νεκροψία για να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην παραλία της Ψαρούς, στη Μύκονο, όταν τουρίστας έχασε τη ζωή του από πνιγμό.
  • Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) από λουόμενους και τον ναυαγοσώστη, ο Άραβας τουρίστας δεν τα κατάφερε.
  • Στην σορό θα γίνει νεκροψία για να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου, ενώ το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί προανάκριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην παραλία της Ψαρούς, στη Μύκονο όταν τουρίστας έχασε τη ζωή του από πνιγμό, χθες Δευτέρα (24/8/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του mykonoslivetv, λουόμενοι είδαν τον τουρίστα να επιπλέει στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα τον ναυαγοσώστη της παραλίας.

Εκείνος έσπευσε στο σημείο με μικρό φουσκωτό και με τη βοήθεια λουόμενων ανέβασε τον άτυχο άνδρα στο σκάφος και τον μετέφερε στην ακτή.

Εκεί ανάμεσα στο πλήθος που είχε μαζεύει του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με την μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης του τουρίστα που ήταν Άραβας δεν είχαν αποτέλεσμα.

Στην σορό θα γίνει νεκροψία, προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου που όπως όλα δείχνουν είναι ο πνιγμός, ενώ από το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργείται προανάκριση.

Δείτε βίντεο:

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