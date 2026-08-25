ΗΠΑ: Αφαίρεσαν τη Συρία από τη λίστα των κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας – Από το καθεστώς «παρία» στις διεθνείς επενδύσεις

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την έξοδο της Συρίας από την πολυετή διεθνή απομόνωση, οι ΗΠΑ αφαιρέσαν επίσημα τη χώρα από τη λίστα των κρατών-χορηγών της τρομοκρατίας.

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, έπειτα από 14 χρόνια καταστροφικού εμφυλίου πολέμου, προσφέροντας παράλληλα μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα συριακή ηγεσία.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον

Η αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής περιόδου 45 ημερών για την εξέταση από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει στις 8 Ιουλίου, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επισήμως το αμερικανικό νομοθετικό σώμα για την πρόθεσή του να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό που βάραινε τη χώρα για δεκαετίες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε σε δήλωσή του ότι η ενέργεια αυτή έγινε «σε αναγνώριση των θετικών ενεργειών και των περαιτέρω δεσμεύσεων» από την πλευρά του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ-Σάραα.

«Η ενέργεια αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για την οικονομική αναζωογόνηση και την πρόοδο της Συρίας», έγραψε ο Αμερικανος ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ.



Παράλληλα, η απόφαση της Δευτέρας ακύρωσε και τον χαρακτηρισμό του «Μετώπου αλ-Νούσρα» (al-Nusrah Front), της οργάνωσης της οποίας ηγείτο παλαιότερα ο αλ-Σάραα, γνωστής πλέον ως Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), ως παγκόσμιας «τρομοκρατικής» οργάνωσης.

Η HTS υπήρξε στο παρελθόν το επίσημο σκελος της Αλ Κάιντα στη Συρία.

«Η σημερινή ενέργεια θα βοηθήσει στην ενίσχυση πρόσθετων επενδύσεων στη Συρία για την προώθηση της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή είναι «σύμφωνη με την υπόσχεση του Τραμπ για παροχή ελάφρυνσης κυρώσεων στη Συρία».

Ένας «σκληρός τύπος»

Τον Μάιο του 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνάντησε τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάραα, αμέσως μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής του να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της χώρας — μια εξέλιξη που πανηγυρίστηκε στη Συρία.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο συνάντησης με τον ηγέτη της χώρας, πρίγκιπα διαδόχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η οποία συνοδεύτηκε από μεγάλες οικονομικές συμφωνίες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ περιέγραψε τον αλ-Σάραα ως έναν «νέο, ελκυστικό τύπο – έναν σκληρό τύπο» με «ισχυρό παρελθόν», σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πρώην αντάρτης μαχητής «έχει μια πραγματική ευκαιρία να τα καταφέρει και να συγκροτήσει τη χώρα».

Απευθυνόμενος στους ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Ριάντ, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι τόσο ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν όσο και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν του ζήτησαν να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων.

«Δεν πρόκειται να είναι εύκολο ούτως ή άλλως. Έτσι όμως τους δίνεται μια καλή, ισχυρή ευκαιρία, και ήταν τιμή μου να το πράξω», δήλωσε ο Τραμπ.

Από το 1979 στη λίστα των τρομοκρατών

Η Συρία βρισκόταν στη σχετική λίστα από το 1979, όταν η Ουάσινγκτον κατηγόρησε την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Χαφέζ αλ-Άσαντ για υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων.

Ο χαρακτηρισμός παρέμεινε σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του γιου του, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από τους αντάρτες υπό την ηγεσία του αλ-Σάραα.

Η παραμονή στη λίστα επέσυρε αυστηρούς περιορισμούς στην αμερικανική εξωτερική βοήθεια, τις εξαγωγές και πωλήσεις αμυντικού υλικού, τα είδη «διπλής χρήσης» (πολιτικής και στρατιωτικής) και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Αποτελούσε μάλιστα το κυριότερο αποτρεπτικό εμπόδιο για τις τράπεζες και τους επενδυτές, ακόμη και μετά την αποσυναρμολόγηση του ευρύτερου προγράμματος κυρώσεων της Ουάσινγκτον κατά της Συρίας.

Ο ρόλος των Ιράν και Ρωσία

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Al Jazeera στην Ουάσινγκτον, Κίμπερλι Χάλκετ, η αμερικανική αυτή κίνηση τερματίζει πέντε δεκαετίες απομόνωσης της Συρίας.

«Μόνο η Κούβα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα παραμένουν πλέον σε αυτή τη λίστα. Αυτό θα ανοίξει μια ευκαιρία για διεθνή νομιμότητα – κάτι που η κυβέρνηση του αλ-Σάραα επιζητούσε. Αλλά στρώνει επίσης το έδαφος για εμπορικές επενδύσεις, όχι μόνο με τη μορφή αμερικανικής οικονομικής βοήθειας, αλλά και αμυντικών πωλήσεων», σημείωσε.

«Στρατηγικά, υπάρχει ένας ακόμη στόχος των ΗΠΑ σε όλα αυτά: να προσπαθήσουν να αποσπάσουν τη Συρία από τα νύχια τόσο του Ιράν όσο και της Ρωσίας, και να τερματίσουν το επίσημο καθεστώς του παρία στο οποίο βρισκόταν προηγουμένως η χώρα», πρόσθεσε η ίδια.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επιβράβευση της διπλωματικής εκστρατείας που εξαπέλυσε ο αλ-Σάραα προς τις δυτικές δυνάμεις, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.

«Ιστορική απόφαση»

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σάραα χαιρέτισε την απόφαση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική».

Ευχαρίστησε τον Τραμπ και δήλωσε ότι η Συρία σκίζει μια «σελίδα από το επώδυνο παρελθόν της, προκειμένου να εκτοξευθεί στον τομέα της ανάπτυξης, της ανασυγκρότησης και της οικοδόμησης».

أهنئ الشعب السوري بإزالة اسم سورية رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأشكر فخامة الرئيس دونالد ترامب على هذا القرار التاريخي، وكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع سورية والسوريين. pic.twitter.com/Nw6B0VROEN — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) August 24, 2026



Ανάλογο ήταν το κλίμα και στις δηλώσεις άλλων Σύρων αξιωματούχων.

Το ΥΠΕΞ της Συρίας δήλωσε πως η ενέργεια των ΗΠΑ «αντιπροσωπεύει μια σημαντική καμπή που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις διεθνείς σχέσεις με τη Συρία». Η κίνηση αυτή «θα συμβάλει στην υποστήριξη των προσπαθειών οικονομικής ανάκαμψης και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της σταθερότητας στη Συρία και την περιοχή».

Ο Σαφουάτ Ρασλάν, διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, έκανε λόγο στην πλατφόρμα X για «ένα ιστορικό βήμα που αποθιστά τη χώρα στη φυσική της θέση στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα», προσθέτοντας ότι η τράπεζα «εργάζεται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Από την πλευρά του, ο Μοχάμεντ Μπαρνίε, υπουργός Οικονομικών της Συρίας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας SANA, χαρακτήρισε τη μετατόπιση της Ουάσινγκτον ως «μια μεγάλη και ιστορική επιτυχία για τη συριακή διπλωματία», η οποία «ανοίγει μια μεγάλη και πολυναμενόμενη πόρτα για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της Συρίας στο παγκόσμιο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, την προσέλκυση επενδύσεων και εκσυγχρονισμένων τεχνολογιών, καθώς και την υποστήριξη των ευκαιριών ανάπτυξης».

Τέλος, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, εξήρε επίσης την εξέλιξη, αποκαλώντας τον τερματισμό του χαρακτηρισμού ως «ένα αποφασιστικό βήμα στο αξιοσημείωτο ταξίδι της Συρίας από την απομόνωση στη εταιρική σχέση, και από πηγή τρομοκρατίας σε έναν αφοσιωμένο εταίρο στον παγκόσμιο αγώνα εναντίον της».