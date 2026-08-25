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Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 48χρονος αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός μετά από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, ενώ φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας και να την απείλησε. Επιπλέον, η γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, προχώρησε σε σοβαρότερες καταγγελίες για εξαναγκασμό σε ασελγείς πράξεις και ξυλοδαρμό, για τις οποίες θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 48χρονος αστυνομικός οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του.
  • Ο αστυνομικός φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, και να την απείλησε.
  • Κατά τη λήψη κατάθεσης, η γυναίκα προχώρησε σε νέες, σοβαρότερες καταγγελίες, για τις οποίες αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του.

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Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

 

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός έπειτα από καταγγελία 51χρονης για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 48χρονος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας και να την απείλησε. Η 51χρονη αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης κατάθεσης από τις αστυνομικές αρχές, η γυναίκα φέρεται να προχώρησε και σε νέες, σοβαρότερες καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Όπως υποστήριξε, το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις, ενώ παράλληλα κατήγγειλε ότι την είχε χτυπήσει.

Για τις συγκεκριμένες καταγγελίες αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία, έπειτα από σχετικό αίτημα της εισαγγελέως.

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει, προς το παρόν, τις κατηγορίες που αφορούν το περιστατικό για το οποίο οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, ενώ για τις πρόσθετες καταγγελίες θα ακολουθηθεί ξεχωριστή δικαστική διαδικασία.

 

 

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