Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 48χρονος αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία

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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 48χρονος φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι της γυναίκας και να την απείλησε. Η 51χρονη αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης κατάθεσης από τις αστυνομικές αρχές, η γυναίκα φέρεται να προχώρησε και σε νέες, σοβαρότερες καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Όπως υποστήριξε, το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις, ενώ παράλληλα κατήγγειλε ότι την είχε χτυπήσει.

Για τις συγκεκριμένες καταγγελίες αναμένεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία, έπειτα από σχετικό αίτημα της εισαγγελέως.

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει, προς το παρόν, τις κατηγορίες που αφορούν το περιστατικό για το οποίο οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, ενώ για τις πρόσθετες καταγγελίες θα ακολουθηθεί ξεχωριστή δικαστική διαδικασία.