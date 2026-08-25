Χέιντεν Πανετιέρ: Οργιάζουν οι φήμες ότι ο Τζέιμς Μπλαντ ήταν ο «διάσημος τραγουδιστής στο γιοτ» – Το χρονοδιάγραμμα και… το μέγεθος τις απορρίπτουν

Στους ισχυρισμούς που τον εμπλέκουν σε ένα σκοτεινό περιστατικό από το παρελθόν της Χέιντεν Πανετιέρ απάντησε ο τραγουδιστής Τζέιμς Μπλαντ, μετά τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον θάνατο της 36χρονης ηθοποιού.

Ο 52χρονος τραγουδιστής «έσπασε τη σιωπή του», χωρίς βέβαια να προβεί σε κάποια δήλωση ο ίδιος, για τις εικασίες που αναφέρουν ότι ήταν αυτός ο «διάσημος Βρετανός τραγουδιστής» με τον οποίο η Πανετιέρ οδηγήθηκε στο ίδιο κρεβάτι πάνω σε ένα γιοτ, όταν εκείνη ήταν μόλις 18 ετών.

Τα στοιχεία που απορρίπτουν τις φήμες

Ο Βρετανός μουσικός κοινοποίησε την Δευτέρα στην πλατφόρμα Χ έναν σύνδεσμο από άρθρο στο Substack, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος ο μουσικός που αναφέρεται στα απομνημονεύματα της εκλιπούσας ηθοποιού με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», τα οποία κυκλοφόρησαν πέρυσι.

Στο βιβλίο της, η ηθοποιός, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα από πιθανό overdose, έγραψε ότι ήταν 18 ετών όταν η φίλη της, Στέλλα, την ανέβασε σε ένα γιοτ για να γνωρίσει έναν Βρετανό τραγουδοποιό που διένυε τότε τη δεκαετία των 30.

Η Στέλλα και η Πανετίερ μπήκαν στη συνέχεια σε μια καμπίνα. «Ήταν χωρίς μπλούζα και στηριζόταν σε μερικά μαξιλάρια με τα χέρια του πίσω από το κεφάλι. Από τη μέση και κάτω, ήταν καλυμμένος με σεντόνια, και μπορούσα να διακρίνω το περίγραμμα του σώματός του από κάτω», αφηγήθηκε η Πανετιέρ.

«”Ω Θεέ μου”, σκέφτηκα. “Είναι γυμνός εκεί κάτω;”», έγραψε η Πανετιέρ.

Η Πανετιέρ ισχυρίστηκε ότι η Στέλλα σήκωσε τα σεντόνια και της είπε»: «Θέλω να ξαπλώσεις μαζί του. Έχει τεράστιο πέος». Η Πανετιέρ γλίστρησε κάτω από τα σεντόνια, αρχικά χωρίς να σκεφτεί να πει «όχι» σε εκείνη που θεωρούσε στενή φίλη.

Πολλοί «ντετέκτιβ» του διαδικτύου είχαν υποθέσει ότι ο ανώνυμος άνδρας στα απομνημονεύματα της Πανετιέρ ήταν ο Μπλαντ.

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Εντούτοις, το άρθρο στο Substack που δημοσίευσε ο τραγουδιστής, το οποίο υπογράφει ο δημοσιογράφος Ντιν Πάιπερ, ισχυρίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα δεν ταιριάζει.

Όταν η Daily Mail επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του Μπλαντ τους τελευταίους μήνες, εκείνοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά κάθε υπονοούμενο ότι ο τραγουδιστής είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η Πανετιέρ.

Ο Πάιπερ επεσήμανε ότι μια φωτογραφία του Μπλαντ και της Πανετιέρ από τις Κάννες το 2009 είχε τραβηχτεί στην πραγματικότητα όταν η ηθοποιός ήταν 19 ετών, σχεδόν 20.

Οι φήμες πυροδοτήθηκαν λόγω της προαναφερθείσας φωτογραφίας και ενός άρθρου του 2009 που είχε γράψει ο Πάιπερ, το οποίο ισχυριζόταν ότι ο Μπλαντ και η Πανετιέρ φλέρταραν σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, μία ημέρα πριν εθεαθούν μαζί σε σκάφος.

Παρ’ όλα αυτά, ο Πάιπερ ισχυρίζεται στο νέο του κείμενο ότι, αν το εικαζόμενο περιστατικό συνέβη όταν η Πανετιέρ ήταν 18 ετών, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εμπλέκεται ο Μπλαντ.

Ο Πάιπερ προχωρά αναφέροντας και άλλους παράγοντες που αποκλείουν τον Βρετανό τραγουδοποιό, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του πέους του. Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο άρθρο του ο δημοσιογράφος επικαλείται ένα κείμενο που είχε γράψει η Τζόαν Κόλινς στο περιοδικό The Spectator την περασμένη χρονιά, με τίτλο «Η ημέρα που ο Τζέιμς Μπλαντ γδύθηκε μπροστά μου».

Σε αυτό, η ηθοποιός περιέγραφε μια ομιλία που εκφώνησε ο τραγουδιστής ανεβασμένος σε ένα τραπέζι, φοράς μόνο ένα μαγιό τύπου Speedo, με τον Πάιπερ να παραθέτει το σχετικό απόσπασμα: «Δεν φορούσε τίποτα άλλο εκτός από ένα Speedo, κρύβοντας αυτό που ένας περιέγραψε ως “ένα πακέτο αντάξιο ποντικιού του αγρού”».

Ο ίδιος ο Μπλαντ δεν αρνήθηκε ρητά τον ισχυρισμό με δικά του λόγια, αλλά κοινοποίησε τη θέση του Πάιπερ ότι οι φήμες είναι ψευδείς.

Οι συνθήκες θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ

Η Πανετιέρ βρέθηκε νεκρή από πιθανή υπερβολική δοσολογία στις 16 Αυγούστου σε κατάλυμα Airbnb στο Γκρήνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου είχε ταξιδέψει με τον κατά καιρούς σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή.

Ο Χίκερσον και ο αδελφός του, Ζακ, βρίσκονταν και οι δύο στο σημείο όταν διαπιστώθηκε ο θάνατος της Πανετιέρ. Στην έρευνα για τον θάνατο της ηθοποιού έχει εμπλακεί και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA).

«Το σώμα μου δεν το ένιωθα σαν δικό μου»

Στο μεταξύ, στα απομνημονεύματα της Πανετιέρ που κυκλοφόρησαν πέρυσι, η ίδια περιέγραφε λεπτομερώς την προαναφερθείσα συνάντηση με τον ανώνυμο Βρετανό τραγουδοποιό. Γράφοντας σε ένα κεφάλαιο με τίτλο «Trust» (Εμπιστοσύνη), η Πανετιέρ ανέφερε πως ταξίδευε με ένα σούπερ γιοτ μαζί με άλλους διασήμους, κάνοντας κρουαζιέρα στη Νότια Γαλλία.

Η Πανετιέρ υποστηρίζει ότι ταξίδευε με μια «έμπιστη» φίλη της, η οποία τελικά την ενθάρρυνε να μπει στο κρεβάτι με τον τραγουδιστή. Όπως αναφέρεται, οι γυναίκες πέρασαν αρκετές ημέρες στο γιοτ, κολυμπώντας στη θάλασσα, χορεύοντας μέχρι αργά τη νύχτα και συναναστρεφόμενες με τους υπόλοιπους διάσημους επιβάτες του σκάφους.

Όμως η Πανετιέρ ισχυρίζεται ότι το ταξίδι της πήρε μια πιο ανησυχητική τροπή ένα βράδυ, όταν η έμπιστη φίλη της διέκοψε το δείπνο της για να της ζητήσει να κατέβει κάτω από το κατάστρωμα για να γνωρίσει κάποιον.

Αφού μπήκε σε μια καμπίνα, γράφει ότι ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν «διάσημο Βρετανό τραγουδοποιό γύρω στα 30», ο οποίος ήταν χωρίς μπλούζα στο κρεβάτι του, με τα σεντόνια να καλύπτουν το κάτω μέρος του σώματός του.

Η Πανετιέρ γράφει ότι έκανε αυτό που της είπαν αρχικά, αλλά το μυαλό και το σώμα της σύντομα αποσυνδέθηκαν.

«Το σώμα μου δεν το ένιωθα πλέον σαν δικό μου», έγραψε.

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα, η Πανετιέρ πρόσθεσε ότι η εμπειρία της ως παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ, που βρισκόταν υπό τη διαρκή «διαχείριση» ενηλίκων, της είχε καλλιεργήσει ένα αίσθημα τυφλής εμπιστοσύνης στους άλλους, ακόμη και όταν το ένστικτό της της έλεγε ότι αυτό δεν ήταν σοφό.

«Μόλις η πόρτα έκλεισε με τον χαρακτηριστικό ήχο, το ένστικτο επιβίωσής μου ενεργοποιήθηκε», συνεχίζει στο βιβλίο της.

Η Πανετιέρ ισχυρίζεται ότι είπε στον διάσημο ανώνυμο άνδρα: «Κοιτάξτε… δεν ξέρω τι σας είπε, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Στη συνέχεια, έτρεξε έξω από το δωμάτιο και επέστρεψε στην καμπίνα της, όπου έκλεισε ένα ξενοδοχείο στη στεριά για ασφαλέστερη διαμονή και ετοιμάστηκε να αποβιβαστεί.

Η Πανετιέρ, που αναφέρει ότι το περιστατικό την έκανε να νιώσει προδομένη από τη φίλη της, το περιγράφει λέγοντας πως ένιωσε σαν να δέχτηκε «κλωτσιά στο πρόσωπο».

«Με εμπιστευόταν, με κακόμαθε και μου συμπεριφερόταν σαν να ήμουν η καλύτερή της φίλη – και μετά γύρισε και μου συμπεριφέρθηκε σαν να ήμουν συνοδός πολυτελείας».