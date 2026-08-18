Χέιντεν Πανετιέρ: Δυσκολευόταν να περπατήσει και υπέφερε από το άγχος – Αποκαλύψεις για την υγεία της πριν πεθάνει

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Νέες αποκαλύψεις για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, καθώς πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον περιγράφουν τους σοβαρούς σωματικούς και ψυχολογικούς αγώνες που έδινε η 36χρονη ηθοποιός λίγο πριν πεθάνει.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, με τα στοιχεία από τον τόπο της τραγωδίας να συνθέτουν ένα θλιβερό σκηνικό.

Προβλήματα κινητικότητας και έντονοι πόνοι

Σύμφωνα με αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε στο Page Six ο κομμωτής και στενός φίλος της πρωταγωνίστριας του «Nashville», Έρικ Ορελάνα, η Πανετιέρ αντιμετώπιζε «πολύ σοβαρά» προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες.

«Γνωρίζω ότι υπέφερε νωρίτερα φέτος με την πλάτη της», δήλωσε ο Ορελάνα.



Περιγράφοντας τον πόνο της ως «πολύ σοβαρό», ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα στη μετακίνησή της.

«Σε κάποιο σημείο, ήταν ακόμα και δύσκολο για εκείνη να κουνήσει τα πόδια της», είπε χαρακτηριστικά.

Τον Μάρτιο, η Πανετιέρ είχε φωτογραφηθεί στο αεροδρόμιο LAX του Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον, να μετακινείται χρησιμοποιώντας πατερίτσες. Παρά τα προβλήματα αυτά, ο φίλος της σημείωσε πως φαινόταν ότι «άρχιζε να αναρρώνει».

Hayden Panettiere suffered from ‘really severe’ health issues in months leading up to death: ‘Hard for her to move her legs’ https://t.co/YoplZD7OiW pic.twitter.com/muZbrqm2m2 — Page Six (@PageSix) August 18, 2026

Το άγχος, η φαρμακευτική αγωγή και η κόπωση

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε στο Page Six ότι η ηθοποιός του «Heroes» είχει να διαχειριστεί και άλλες δυσκολίες πέρα από τους πόνους στην πλάτη.

«Νωρίτερα φέτος, φαινόταν λίγο κουρασμένη κάποιες φορές. Αλλά ήταν νυκτόβιος τύπος και… είχε πολλά να διαχειριστεί».

Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι η Πανετιέρ υπέφερε κατά διαστήματα από άγχος και «περιστασιακά έπαιρνε φάρμακα γι’ αυτό».

«Και αραιά και πού, αυτό μπορούσε να επηρεάσει την ομιλία της».

Τα ευρήματα των αρχών

Το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), οι διασώστες ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 για μια «αγνώστων στοιχείων γυναίκα» που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κατάλυμα τύπου Airbnb, εντός του συγκροτήματος διαμερισμάτων Judson Mill Lofts στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

Το ηχητικό της κλήσης στο 911, το οποίο εξασφάλισε αποκλειστικά το TMZ, αποκάλυψε ότι οι αρχές ανέφεραν «υπερβολική δοσολογία» (overdose) και ότι της έκανα ΚΑΡΠΑ.

Το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε να την επαναφέρει, αλλά η ηθοποιός ανακηρύχθηκε νεκρή στις 14:32 (τοπική ώρα) το μεσημέρι, σε ηλικία 36 ετών.

Μετά την είδηση του θανάτου της, πηγή ανέφερε επίσης στο TMZ ότι η Πανετιέρ πάλευε πρόσφατα με πόνους στην πλάτη.

Παράλληλα, πηγές από τις αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν στο ίδιο μέσο ότι στον χώρο βρέθηκε Narcan — φάρμακο που χρησιμοποιείται συνήθως για την ταχεία αντιμετώπιση της υπερβολικής δοσολογίας οπιοειδών.