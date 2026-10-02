Χανιά: Συνελήφθη 19χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Προσέκρουσε σε φανάρι, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

Στη σύλληψη του οδηγού που αναζητούνταν για το τροχαίο, που συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/10/2026) στην Παρηγοριά Χανίων, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 19χρονο, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από έλεγχο, δεν είχε καν δίπλωμα.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν το απόγευμα της Πέμπτης, στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, όπου είχε μεταβεί, προκειμένου να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Ο 19χρονος, βρίσκεται αντιμέτωπος, με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο, που φέρεται να οδηγούσε ο 19χρονος, με δυο ακόμη επιβαίνοντες, ξέφυγε της πορείας του, προσέκρουσε σε φανάρι και ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παρασύροντας σταθμευμένο όχημα. Έπειτα από τη σύγκρουση, οι δυο επιβαίνοντες (εκτός του οδηγού) είχαν διαφύγει και συνελήφθησαν λίγο αργότερα, ενώ ο οδηγός αναζητούνταν.