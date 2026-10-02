Φωτιά στην Καστοριά, στην περιοχή Γιαννοχώρι: Σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο

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φωτιά - ελικόπτερο
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Γιαννοχώρι Νεστορίου, στην Καστοριά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Νεστορίου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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