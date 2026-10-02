Βοιωτία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στις Θεσπιές και άρπαξαν τις κασετίνες – «Σείστηκε» όλο το χωριό από την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10) στις Θεσπιές του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων στην Βοιωτία, όταν άγνωστοι δράστες ανατίναξαν ΑΤΜ σε κεντρικό σημείο του χωριού και διέφυγαν με τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Η έκρηξη στο ΑΤΜ και οι ζημιές στο φαρμακείο και σε παρακείμενα σπίτια

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00. Ένα μαύρο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ή τρία άτομα σταμάτησε μπροστά από το ΑΤΜ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο των Θεσπιών, δίπλα σε φαρμακείο.

Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη για να προκαλέσουν ελεγχόμενη έκρηξη στο μηχάνημα. Αφού κατάφεραν να το διαρρήξουν, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο όχημά τους και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το ΑΤΜ υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες και στο φαρμακείο που βρίσκεται στο σημείο. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Σείστηκε» όλο το χωριό

Η ισχυρή έκρηξη έγινε αντιληπτή σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους των Θεσπιών, οι οποίοι ξύπνησαν από τον θόρυβο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «σείστηκε όλο το χωριό.

Ο δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γιώργος Αραπίτσας μιλώντας στο radiothiva.gr, στάθηκε και στις πρακτικές συνέπειες της καταστροφής του ΑΤΜ, καθώς, όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιούνταν καθημερινά από μεγάλο αριθμό κατοίκων.

Η καταστροφή του δημιουργεί πλέον σημαντικό πρόβλημα εξυπηρέτησης για την τοπική κοινωνία, μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία του ή να εγκατασταθεί νέο μηχάνημα.

Δείτε βίντεο του radiothiva.gr

Αναζητούν τους δράστες

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και συλλέγουν μαρτυρίες, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών και την πορεία διαφυγής τους.

Το χρηματικό ποσό που κατάφεραν να αφαιρέσουν από το ΑΤΜ παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.