Γιάννης Μιχελογιαννάκης: Έχω δώσει μάχη να κρατηθεί η κοινωνία – Γιατί να μην είμαι αξιόπιστος;

«Ήταν λάθος μου που ψήφισα το τρίτο μνημόνιο», δήλωσε σήμερα (2/20/2026), στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ο οποίος χθες (1/10/2026), ανακοίνωσε την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πολιτική του διαδρομή, στην επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ, στις επιλογές του κατά την περίοδο των μνημονίων, αλλά και στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας σταθερής εναλλακτικής πρότασης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ισχυριζόμενος πως το ΠΑΣΟΚ, είναι ο μοναδικός καταλύτης, για την ανασύνταξη της Δημοκρατικής παράταξης».

Ερωτηθείς γιατί να είναι αξιόπιστος και να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη του κόσμου, λόγω του ότι έχει διατελέσει βουλευτής, στη ΔΗΜΑΡ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, για να ξαναγυρίσει πλέον στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, τοποθετήθηκε ως εξής:

«Έχω δώσει μάχη για να κρατηθεί η κοινωνία» – «Γιατί να μην είμαι αξιόπιστος»;

«Το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ, από το 2012 έως το 2019 με ψήφο έδωσα τη μάχη, το 2019 από τη ΔΗΜΑΡ και τον ΣΥΡΙΖΑ, έδωσα μάχη για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία. Ο κόσμος κρίνει και θα μας ξανακρίνει», είπε χαρακτηριστικά, ο κ. Μιχελογιαννάκης.

Παραδέχτηκε, έχοντας κάνει την αυτοκριτική του, ότι:

«Θεωρώ ότι ήταν λάθος μου ότι ψήφισα το τρίτο μνημόνιο» αφού πρώτα σημείωσε ότι «το 3ο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ οι ανάγκες του τόπου το χρειάζονταν» και αφετέρου για την απεργία πείνας με τις… τυρόπιτες τον Δεκέμβριο του 2014 είπε «δεν με στήριξε ο Τσίπρας τότε, ούτε ο κόσμος το κατάλαβε, σήμερα με τα χρόνια που πέρασαν δεν θα την έκανα».

Η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ και η ανάγκη μιας εναλλακτικής πρότασης

Αναφερόμενος στην επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, υποστήριξε ότι το κόμμα μπορεί να διαμορφώσει μια νέα πολιτική πρόταση για τον χώρο της Δημοκρατικής παράταξης.

«Αυτή η πρόταση μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από το ΠΑΣΟΚ, διότι έχει σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις, ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα». Παράλληλα, έθεσε ως βασική ανάγκη τη διαμόρφωση μιας σταθερής εναλλακτικής πρότασης απέναντι στην κυβέρνηση.

«Η ανάγκη μιας σταθερής εναλλακτικής πρότασης απέναντι στην ΝΔ, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τώρα το μοναδικό καταλύτη για την ανασύνταξη της Δημοκρατικής παράταξης», είπε μεταξύ άλλων.

Η πολιτική του διαδρομή και τα μνημόνια

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης αναφέρθηκε στην πολιτική του διαδρομή και ειδικότερα στη στάση, που είχε κρατήσει απέναντι στα μνημόνια.

«Το 2011 διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ, διότι καταψήφισα το μνημόνιο», επεσήμανε.

Η αναφορά αυτή συνδέεται με την προηγούμενη παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ και με τη μετέπειτα πολιτική του πορεία στον χώρο της Αριστεράς.

«Είναι λάθος μου που ψήφισα το τρίτο μνημόνιο», το λέω για πρώτη φορά, παρόλο που τότε πίστεψα πως έπρεπε να το κάνω, για τις ανάγκες του τόπου», τόνισε με νόημα.

Η κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, άσκησε παράλληλα κριτική στον χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και στους πολιτικούς σχηματισμούς, που προήλθαν από αυτόν.

«Ο χώρος του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν, εγκλωβίστηκαν σε εσωστρέφεια, σε τοξική παραπολιτική, σε οργανωτικό εκφυλισμό που τον αποκόπτουν πλήρως, από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

«Η ΝΔ είναι ανάλγητη κυβέρνηση»

Παράλληλα, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης αναφέρθηκε στη Νέα Δημοκρατία, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Ο κ. Μιχελογιαννάκης, δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο ανάλγητη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ από τον τόπο μας, ενώ για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως είναι ένα κόμμα προσωποπαγές.