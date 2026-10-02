Άγγελος Συρίγος: «Δεν παίρνω τίποτε πίσω από τις δηλώσεις μου για την Κάσο» – «Κατέθεσα την επιστημονική μου άποψη ως καθηγητής»

Ο βουλευτής της ΝΔ και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Άγγελος Συρίγος, ξεκαθάρισε ότι δεν παίρνει τίποτα πίσω από τη δήλωσή του περί «υποχώρησης στην Κάσο», επιμένοντας στην επιστημονική του ανάλυση.

Όταν εμφανίστηκαν ξαφνικά πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία στην περιοχή, η ελληνική πλευρά επέλεξε να σταματήσει προσωρινά τις εργασίες για τακτικούς λόγους, προκειμένου να διαπιστώσει τις προθέσεις της άλλης πλευράς.

Διαχωρισμός πολιτικής και επιστημονικής ιδιότητας

Ο Άγγελος Συρίγος υπερασπίστηκε το δικαίωμά του να εκφράζει ελεύθερα την επιστημονική του άποψη στον δημόσιο διάλογο, τονίζοντας ότι η πολιτική του ιδιότητα δεν την αναιρεί:

«Έχω δύο ιδιότητες, την πολιτική και την επιστημονική. Η μία δεν αναιρεί την άλλη. Οφείλω να καταθέτω την επιστημονική μου άποψη. Γι’ αυτό με καλείτε στον δημόσιο διάλογο. Η λέξη υποχώρηση ακούγεται ξαφνικά», τόνισε.

Από το 2003 μέχρι το 2023 στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από την περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας τμήματα της οποίας διεκδικεί η Τουρκία, έχουν ποντιστεί επτά καλώδια χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Ξαφνικά το 2024 η Τουρκία προσπαθεί να παρεμποδίσει την διενέργεια των ερευνών, η Ελληνική πλευρά προσπαθεί ορθώς να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Σταματάει τις εργασίες και κοιτάζει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει όταν διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η κατάσταση διότι η Τουρκία έχει αποκτήσει ξαφνικά από το 2024 μια άλλη αντίληψη για την πόντιση των καλωδίων, προχωράει στο επόμενο βήμα δηλαδή θα ξεκινήσει τη διενέργεια ερευνών έχοντας λάβει υπόψη της όλα τα ενδεχόμενα και κάθε σενάριο.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως όταν βλέπεις απέναντί σου, εκεί που δεν το περιμένεις, πέντε τουρκικά πολεμικά η πρώτη σου κίνηση δεν είναι ότι “εγώ επιτίθεμαι”. Το λέω γιατί άκουσα τις δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ ναι νόμιζα ότι είχαμε φύγει από την περίοδο του «βυθίσατε το Χώρα».

Η αιφνίδια αλλαγή τακτικής της Τουρκίας

Αναφερόμενος στη σκοπιμότητα της προσωρινής παύσης των εργασιών, ο Άγγελος Συρίγος εξήγησε την αναγκαιότητα να κατανοηθούν οι προθέσεις της Τουρκίας, πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις:

«Όταν ξαφνικά αλλάζει την τακτική της και εμφανίζει πέντε πολεμικά πλοία, εσύ τι κάνεις; Δεν σταματάς για τακτικούς λόγους για να διαπιστώσεις ποια είναι η πρόθεση της άλλης πλευράς από τη στιγμή που δεν έχει εμφανίσει ξανά αυτή τη συμπεριφορά στο παρελθόν. Τι πρέπει να κάνεις; Τι θα έκανε η αντιπολίτευση; Θα βύθιζε τα πέντε πλοία; Δεν θα κοίταγε να διαπιστώσει τι έχει συμβεί; Μόνο όταν καταλάβεις τι γίνεται παίρνεις τις αποφάσεις», επεσήμανε.

«Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω»

Ερωτηθείς ευθέως αν ανακαλεί τη διατύπωση περί «υποχώρησης», ο Άγγελος Συρίγος, εμφανίστηκε κατηγορηματικός, ως προς τη σταθερότητα των θέσεών του:

«Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Η επιστημονική μου άποψη δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα», υπογράμμισε.

Η διαχείριση των μεταβολών στις Διεθνείς Σχέσεις

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης, ο Άγγελος Συρίγος υπογράμμισε ότι η διπλωματία απαιτεί κατανόηση των δεδομένων και κατέκρινε τις προσεγγίσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ:

«Όταν στις διεθνείς σχέσεις έχεις μια μόνιμη πρακτική και ξαφνικά αλλάζει, στις διεθνείς σχέσεις προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται. Με τη λογική του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ θα έπρεπε να τα βυθίσουμε;».

«Αφού επιβεβαιώσεις ότι αυτό που έγινε δεν ήταν ένα αποσπασματικό γεγονός αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξανασυμβεί προχωράς σε άσκηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεχόμενα οπότε κι εσύ θα κάνεις ότι χρειαστεί. Θα γίνει ότι χρειαστεί, το καλώδιο θα μπει».