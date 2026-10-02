Επίδαυρος: Κτηματικές διαφορές πίσω από το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Στα δικαστήρια ο 64χρονος και ο γιος του

Κτηματικές και περιουσιακές διαφορές που είχαν δύο συγγενείς φαίνεται πως βρίσκονται πίσω από το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, που συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (1/10), κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, στον Δήμο Επιδαύρου.

Η ένοπλη επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 49χρονος, ενώ δυο άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας argolikeseidhseis.gr, το θύμα μετέβη στο συγκεκριμένο ορεινό σημείο και όταν ο δράστης τον αντιλήφθηκε, τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο αρχικά στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, και στη συνέχεια στο χέρι και στο πόδι.

Ο 49χρονος άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με τον 64χρονο να τον μεταφέρει μέχρι την άσφαλτο, να ενημερώνει το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια να διαφεύγει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 39χρονος γιος του δράστη αντίκρισε τον τραυματία, όταν πέρασε από το σημείο, αλλά δεν τον βοήθησε.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του ο 49χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη ώστε να σώσουν την όρασή του.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες (1.10.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, κατόπιν αναζητήσεων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με την συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Άργους – Μυκηνών ένας 64χρονος ημεδαπός.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το μεσημέρι της ιδίας μέρας, σε αγροτική περιοχή, λόγω προσωπικής τους διένεξης, ο συλληφθείς, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά 49χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντας τον, ενώ ακολούθως ενημέρωσε σταθμό του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ο τραυματισθέντας 49χρονος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της παράλειψης προσφοράς βοήθειας στον 49χρονο παθόντα.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου».