Φοροδιαφυγή: Tι αναφέρει η νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για 20ετή παραγραφή

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Απόφαση για την 20ετή παραγραφή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ουσιαστικά, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1246/2026 απόφασή του έκρινε αντισυνταγματική την πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής τού δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, όπως αντισυνταγματική κρίθηκε και η 10ετής παραγραφή τού δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ισχύει κατά συνέπεια η 5ετής παραγραφή.

Συγκεκριμένα, η επταμελής σύνθεσης του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Σταματοπούλου, έκρινε ότι:

α) αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013) και

β) είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 27α εδ. β΄ του ν. 4646/2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένω έτος (2013) προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου.