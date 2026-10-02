Ευrostat: Στο 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Σεπτέμβριο του 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, ο πληθωρισμός της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 5,1% τον περασμένο μήνα από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,8%.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, αυτός ανήλθε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% που ήταν τον Αύγουστο. Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια εκτιμάται πως είχε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (18,8%, σε σύγκριση με 14,3% τον Αύγουστο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (1,4%, σε σύγκριση με 1,1% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, σε σύγκριση με 1,2% τον Αύγουστο).

Επίσης επισημαίνεται πως το Σεπτέμβριο, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωζώνη καταγράφηκαν στις παρακάτω χώρες: στη Λιθουανία (6,1%), στη Βουλγαρία (5,6%), στην Κύπρο και στο Λουξεμβούργο (5,2%), στην Ελλάδα (5,1%) και στην Ισπανία (5,0%). Ακολούθησε το Βέλγιο με 4,6%, ωστόσο, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στις εξής χώρες: στη Μάλτα (2,2%), στη Φινλανδία (2,6%), στη Λετονία (2,9%), στην Εσθονία και στην Ολλανδία (3%).