Λασίθι: Πλημμύρισε ο Χώνος – «Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια ποσότητα νερού», λένε οι κάτοικοι

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Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές είναι οι εικόνες από τον Χώνο στο Οροπέδιο Λασιθίου, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, και τα νερά που κατευθύνονται προς το φράγμα Αποσελέμη, να είναι γεμάτα λάσπη.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν στο neakriti.gr, ότι τέτοια ποσότητα νερού στις αρχές Οκτωβρίου δεν έχουν ξαναδεί, την ώρα που οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι μεγάλες.

Μεγάλες ποσότητες νερού έχουν συγκεντρωθεί στον Χώνο, στη βόρεια πλευρά του Οροπεδίου Λασιθίου, έπειτα από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έπληξε την περιοχή, αφήνοντας πίσω του σοβαρές ζημιές στον κάμπο και στις αγροτικές καλλιέργειες.

Ο Χώνος, έχει μία ιδιαίτερη γεωλογική, οικολογική και ιστορική σημασία για το Οροπέδιο, έχει πλημμυρίσει μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Μέσα από το συγκεκριμένο σημείο διοχετεύονται τα πλημμυρικά νερά, τα οποία στη συνέχεια κατευθύνονται προς το φράγμα Αποσελέμη.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι τεράστιες ποσότητες νερού έχουν παρασύρει μαζί τους μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών, αποτυπώνοντας την ένταση με την οποία η κακοκαιρία έπληξε τον κάμπο.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο νερό τέτοια εποχή»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στους κατοίκους η εικόνα του Χώνου, στις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο neakriti.gr, τέτοια εποχή δεν θυμούνται να έχουν δει τόσο μεγάλη ποσότητα νερού να έχει συγκεντρωθεί στο σημείο.

Η εικόνα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της έντασης των βροχοπτώσεων που δέχθηκε το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Καλλιέργειες μέσα στις λάσπες

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, εντοπίζεται στον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει και καλυφθεί από νερό και λάσπη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ζημιές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγάλη επιβάρυνση στον κάμπο, ενώ καταστροφές καταγράφονται σε διαφορετικά σημεία του Οροπεδίου. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στους αγρότες, καθώς η πλήρης έκταση των ζημιών στις καλλιέργειες θα μπορέσει να αποτυπωθεί όταν υποχωρήσουν τα νερά.

Επιβαρυμένη η κατάσταση στον κάμπο

Η μεγάλη ποσότητα νερού που συγκεντρώθηκε στον Χώνο, σε συνδυασμό με τη λάσπη και τα φερτά υλικά που παρασύρθηκαν από τις βροχοπτώσεις, αποτυπώνει την πίεση που δέχθηκε συνολικά το Οροπέδιο Λασιθίου.

Με την ευρύτερη περιοχή να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, αλλά και στην καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί οι αγροτικές καλλιέργειες.