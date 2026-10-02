Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων: 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί – Οι 2 είχαν ηγετικό ρόλο

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Στην εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων προχώρησε η Ασφάλεια Κατερίνης, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 17 συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων της εγκληματικής οργάνωσης, περιλαμβάνονται, σύμφωνα πληροφορίες του ΕΡΤnews και 9 στρατιωτικοί.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Επενδύσεις μέσω πλατφόρμας που ελεγχόταν από το κύκλωμα

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να προσέγγιζε επενδυτές και να τους έπειθε να τοποθετήσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα μέσω πλατφόρμας που ελεγχόταν από τα μέλη της.

Αρχικά, οι επενδυτές φέρονται να λάμβαναν την εικόνα ότι οι τοποθετήσεις τους απέφεραν κέρδη. Όταν, όμως, ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, η οργάνωση φέρεται να μην τους επέστρεφε το αρχικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Λειτουργία με μορφή πυραμίδας

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την εξάρθρωσή της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κύκλωμα λειτουργούσε με τη μορφή πυραμίδας. Τα μέλη που κατάφερναν να προσελκύσουν νέους επενδυτές φέρονται να λάμβαναν μπόνους από τα αρχηγικά στελέχη, τα οποία είχαν τον έλεγχο της λειτουργίας της απάτης.

Για τη δραστηριότητά της, η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει γραφεία σε Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και σε νησί της Δωδεκανήσου.

Ακόμη 9 άτομα στη δικογραφία

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ακόμη 9 άτομα Ελληνικής καταγωγής εννέα, μεταξύ των οποίων ένα ακόμη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και στους χώρους που χρησιμοποιούσε η εγκληματική ομάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 300.000 ευρώ, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και έγγραφα.

Το υλικό που κατασχέθηκε αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση και τη δομή της οργάνωσης.

Οι έρευνες της Ασφάλειας Κατερίνης συνεχίζονται, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση, τις κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες και την έκταση της απάτης.