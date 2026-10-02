Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό

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Τραγωδία σήμερα το μεσημέρι στη Ρόδο, όπου μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 58χρονη περ­πα­τού­σε στην πε­ριο­χή «Λο­θιά­ρι­κα» στα Λά­ερ­μα με τον σύ­ζυ­γό της και χτυ­πή­θη­κε από κε­ραυ­νό και κατέληξε επί τόπου.Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.

Το ζευ­γά­ρι έμενε σε ξε­νο­δο­χείο της πε­ριο­χής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

 

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