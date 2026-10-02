Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό

Τραγωδία σήμερα το μεσημέρι στη Ρόδο, όπου μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 58χρονη περπατούσε στην περιοχή «Λοθιάρικα» στα Λάερμα με τον σύζυγό της και χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου.Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.
Το ζευγάρι έμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.