Η απάντηση Κωνσταντέλλου στην Μιχαηλίδου για τις Κοινωνικές Κατοικίες: «Δεν γνωρίζω δήμους που αντιδρούν» – Τι αποκάλυψε για την πρόταση της ΚΕΔΕ για 330.000 αδήλωτα ακίνητα

Απάντηση στις καταγγελίες της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία υποστήριξε ότι υπάρχουν δήμοι που βάζουν εμπόδια στην αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου που είναι χρόνια παρατημένα και κάτοικοι που ξεσηκώνονται, καθώς δεν θέλουν στις περιοχές τους τη δημιουργία Κοινωνικών Κατοικιών ή δομών Αναπηρίας, έδωσε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε ανενεργά στρατόπεδα και υπάρχουν αντιδράσεις από μερίδα τοπικών κοινωνιών, καθώς θέλουν δίπλα τους να έχουν μόνο το δάσος και όχι να γίνει η έκταση Κοινωνικές Κατοικίες» είπε μεταξύ άλλων η Δόμνα Μιχαηλίδου στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πας σε έναν Δήμο και εκδηλώνεις ενδιαφέρον να αξιοποιήσεις ένα ακίνητο που είναι χρόνια παρατημένο και σου λέει ο Δήμαρχος “το έχω κάνει πάρκο και έχω τοποθετήσει όργανα γυμναστικής για τον κόσμο”. Ξεσηκώνονται κάτοικοι και ολόκληρες γειτονιές, λέγοντας ότι θέλουν πράσινο ή να μην είναι κτισμένος ο κενός χώρος».

Ο κ. Κωνσταντέλλος δήλωσε ξαφνιασμένος με τα όσα είπε η κ. Μιχαηλίδου, και διερωτήθηκε εάν αποτελεί δικαιολογία για μία πολιτική, που όπως υποστήριξε, δείχνει να μην εξελίσσεται με την ταχύτητα που ίσως θα ήθελε η κυβέρνηση. Αφού ξεκαθάρισε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η βούληση της κυβέρνησης να επαναφέρει ξανά τη λογική της κοινωνικής κατοικίας, μετά την κατάργηση επί μνημονίων του Οργανισμού Κοινωνικής Κατοικίας, απάντησε μέσω του Realfm στις καταγγελίες της υπουργού: «Ρώτησα και επιχείρησα να πληροφορηθώ πού υπάρχουν σχέδια και πού αντιτίθενται δήμαρχοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν τέτοιου είδους δύναμη και δυνατότητα για να σταματήσουν την εξέλιξη ενός κρατικού έργου, σε κρατική γη, δεν βρήκα πουθενά κάτι τέτοιο».

«Όταν μια πολιτική είναι κυρίαρχη και απαιτείται να γίνει χθες, την συζητάς και στο τέλος την αποφασίζεις και την υλοποιείς. Δεν ψάχνεις να βρεις τη δικαιολογία της καθυστέρησης» ανέφερε και αποκάλυψε ότι έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά της ΚΕΔΕ για το στεγαστικό.

«330.000 αδήλωτα διαμερίσματα σε όλη τη χώρα»

«Μιλάμε για την Κοινωνική Κατοικία, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 330.000 ακίνητα, μη δηλωμένα από το Κτηματολόγιο, τα λεγόμενα ορφανά, τα οποία η ΚΕΔΕ και οι δήμοι έχουν πει να περάσουν, έστω και ως χρήση, όχι ως ιδιοκτησία, στους δήμους, να τα ανακαινίσουμε εμείς και να τα εντάξουμε σε τοπικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Είναι 330.000 αδήλωτα διαμερίσματα σε όλη τη χώρα. Αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λύσει πολύ μεγάλο κομμάτι του προβλήματος» τόνισε ο κ. Κωνσταντέλλος, υποστηρίζοντας ότι το κράτος γνωρίζει για αυτά τα ακίνητα.

«Ξέρει μέσα από το Κτηματολόγιο τι είναι δηλωμένο και τι είναι αδήλωτο. Εμείς μέσα από το Κτηματολόγιο έχουμε λάβει αυτή την πληροφόρηση ότι οι αδήλωτες ιδιοκτησίες είναι 330.000 σε όλη την επικράτεια, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι δομημένες. Για αυτές τις δομημένες ιδιοκτησίες, εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πόρους, ακόμα και δανειακούς, για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε, να συντηρήσουμε αυτές τις κατοικίες και να τις δώσουμε ως κοινωνική κατοικία, δηλαδή με ενδεικτικά ενοικιοστάσια, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσει να πέσει το ανυπόφορο πλέον για τη μέση ελληνική οικογένεια ενοίκιο» συμπλήρωσε.

Ο κ. Κωνσταντέλλος έφερε το παράδειγμα του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένη, όπου υπάρχουν και παλιές πολυκατοικίες ή παραθεριστικές.

«Δεν είχαν ούτε θέρμανση, ούτε τίποτα. Ήταν μικρά δυάρια που κατέβαινε ο κόσμος για παραθερισμό. Κάποια από αυτά, αρκετά από ό,τι έχω μάθει, δεν έχουν δηλωθεί. Εάν λοιπόν αυτά παραχωρηθούν, όχι σε νομή, όχι σε ιδιοκτησία, αλλά σε χρήση, για 50-100 χρόνια στο δήμο, ο δήμος μπορεί να εξασφαλίσει πόρους δανειακούς, ώστε να συντηρήσει αυτά τα διαμερίσματα, και στη συνέχεια να τα εντάξει σε τοπικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή, μέσα από αντικειμενικά κριτήρια και με έναν κανονισμό, ο οποίος μπορεί να είναι και κεντρικός για να καθορίσει το υπουργείο ποια είναι τα όρια, οι προϋποθέσεις και οι μοριοδοτήσεις, να επιλεγούν οικογένειες από την περιοχή που έχουν ανάγκη να μπορέσουν να φιλοξενηθούν σε αυτά τα συγκεκριμένα σπίτια, με πολύ χαμηλό ενοίκιο, εν είδη παλαιού ενοικιοστασίου. Είναι μία λύση, λοιπόν, την οποία την έχει καταθέσει η ΚΕΔΕ και δεν έχει πάρει καν απάντηση επ’ αυτής. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε, να χύνονται κροκοδείλια δάκρυα, ότι οι κακοί δήμαρχοι και οι αφιλόξενες τοπικές κοινωνίες δεν αφήνουν το ελληνικό δημόσιο, το οποίο έχει βούληση να φτιάξει τις κοινωνικές κατοικίες, ότι το απαγορεύουν, όταν αυτά πρόκειται να γίνουν σε κρατική γη» συνέχισε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ .

«Και βέβαια, στην υποχρηματοδοτημένη αυτοδιοίκηση έρχεται και μπαίνει ακόμη ένα ερώτημα, μήπως δαπανηθούν (για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών) και πόροι οι οποίοι κατευθύνονται προς την ήδη υποχρηματοδοτούμενη αυτοδιοίκηση, δηλαδή από το κακό που είμαστε σήμερα πάμε στο χείριστο, σε επίπεδο οικονομικών» πρόσθεσε.

«Ξέρουμε ότι υπάρχουν «ορφανά» ακίνητα αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι»

Ο κ. Κωνσταντέλλος δήλωσε βέβαιος ότι οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε τέτοιες ανακαινίσεις ακινήτων και τη συντήρηση τους, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Γίνεται γιατί για την ανακαίνιση την οποία θα κάνει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα αποκτήσει ένα εισόδημα για να εξοφλήσει τα χρήματα της ανακαίνισης, μέσα από αυτό το ενοικιοστάσιο, το οποίο μπορεί να είναι 200 ευρώ το μήνα. Φανταστείτε το αυτό σε μεγάλη κλίμακα, πώς ακριβώς μπορεί να απεξοφλήσει μια χρηματοδοτική υποχρέωση, η οποία θα προκύψει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ένα τόσο κοινωνικά ευαίσθητο θέμα, γιατί όπως ξέρετε τα ενεργειακά, περιβαντολλογικά και κοινωνικά επενδυτικά προγράμματα, χρηματοδοτούνται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και από ευρωπαϊκό και από εθνικό χρήμα».

Ο κ. Κωνσταντέλλος παραδέχθηκε ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια δυσαρέσκεια από τοπικές κοινωνίες και δήμους, καθώς οτιδήποτε δομείται πλέον στο αστικό περιβάλλον θεωρείται επιβάρυνση. «Η απορία είναι γιατί δεν πάμε στα όρια του σχεδίου πόλεως να κάνουμε με fast track διαδικασίες, αναμορφώσεις των ρυμοτομικών, δηλαδή να εντάξεις δημόσια γη στο σχέδιο και να φιλοξενήσεις αυτές τις κοινωνικές κατοικίες στα όρια των σημερινών οικισμών. Γιατί δεν εξετάζουμε τέτοιου είδους λύσεις;» διερωτήθηκε.

«Συμπερασματικά, έχουμε δύο πράγματα. Μια είναι η πρόταση για τα ήδη δομημένα ακίνητα, τα ορφανά, τα οποία εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά τα ξέρει το Κτηματολόγιο, το οποίο νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μας δώσουν οι κρατικές κοινωνικές δομές τις περιοχές που έχουν αυτή την ασφυκτική πίεση όσον αφορά τα ενοίκια» είπε, σημειώνοντας ότι αν οι δήμοι καταγράψουν τις δηλωμένες τιμές των ενοικίων, απλώς θα προκύψει μία άνοδος των ενοικίων σε όλη τη χώρα.

Τι είπε για τα AirBnb

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη να μπει «φρένο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου AirBnb, καθώς μπορεί να είναι μία μερική, πρόσκαιρη λύση. «Το κάνει η κυβέρνηση, αλλά το κάνει με πολύ αργό τρόπο και φοβικό τρόπο. Κάποιος έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Στην Ισπανία πχ έχει γίνει πολιτική αυτό, για το πώς ακριβώς, πόσα επιτρέπονται, πού και πώς, ούτε ώστε να μην μετατραπούν όλες οι κατοικίες σε Airbnb».