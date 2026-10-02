Επίσκεψη Ζαχαράκη, Σκέρτσου και Παπαδημητρίου στο Ωνάσειο Γυμνάσιο και Λύκειο Κολωνού

Το Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο και Λύκειο Κολωνού επισκέφθηκαν το πρωί της Παρασκευής (2/10) η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Στ. Παπαδημητρίου.

Οι κ.κ. Ζαχαράκη, Σκέρτσος και Παπαδημητρίου είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων, να συνομιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς και να επισκεφθούν τα εργαστήρια πληροφορικής, STEM, χημείας-βιολογίας και να παρακολουθήσουν σύντομα μέρος της διδασκαλίας σε αυτά. Μάλιστα, στο γυμνάσιο, επισκέφθηκαν την αίθουσα του ομίλου εγκληματολογίας, όπου μαθητές και μαθήτριες, έχοντας στη διάθεσή τους όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, μαθαίνουν στην πράξη πώς λειτουργεί ένα τμήμα διερεύνησης εγκλημάτων (τύπου CSI).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα ΔΗΜΩΣ του Κολωνού (όπως και σε όλα τα ΔΗΜΩΣ) λειτουργούν δεκάδες εκπαιδευτικοί όμιλοι, που καλύπτουν ευρύ φάσμα αντικειμένων από τις ανθρωπιστικές σπουδές, τις θετικές επιστήμες και τις Τέχνες και που χρηματοδοτούνται από τους πόρους της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση.

Επιπλέον, τα ΔΗΜΩΣ διαθέτουν σχολικό ψυχολόγο και σχολικό νοσηλευτή, που βρίσκονται καθημερινά στις σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται, ότι στην επίσκεψη ήταν παρόντες και ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος και η Διευθύντρια Υποτροφιών και Πρωτοβουλιών Παιδείας του Ιδρύματος Ωνάση, Στέλλα Τάτση.

Ζαχαράκη: Μία πολύ καλή πρακτική που οφείλουμε να εφαρμόσουμε στα γενικά σχολεία

Για το δίκτυο των 20 ΔΗΜΩΣ και τις καλές πρακτικές, που προκύπτουν μέσα από τη λειτουργία τους σε όλη την επικράτεια, έκανε λόγο στις δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Πέραν της βελτιωμένης όψης των σχολείων και την ακαδημαϊκή λειτουργία τους, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε για τις δεξιότητες που μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα στο σχολείο. «Λειτουργούν δεκάδες όμιλοι, όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν ρομποτική, ρητορική, επιχειρηματικότητα, να μιλήσουν για το ποια είναι αυτή η κοινωνία που τους περιμένει, να ενδυναμωθούν και να είναι καλύτερα προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι για ένα μέλλον το οποίο τους ανήκει», είπε χαρακτηριστικά.

«Αλλάζει η όψη των σχολείων μας και θεωρώ ότι δημιουργείται μία πολύ καλή πρακτική, την οποία οφείλουμε, μαζί με τα στελέχη της εκπαίδευσης, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και στα υπόλοιπα γενικά σχολεία», τόνισε.

Σκέρτσος: Ένα καλό δημόσιο σχολείο μειώνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες

«Ως απόφοιτος δημοσίου σχολείου και δημοσίου πανεπιστημίου και γέννημα-θέμα μιας της περιοχής της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι από τις πιο προνομιούχες, γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καλό δημόσιο σχολείο για να μειώσουμε τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Επικρατείας, ‘Ακης Σκέρτσος.

Ο κ. Σκέρτσος στις δηλώσεις του συνεχάρη το Ίδρυμα Ωνάση, το υπουργείο Παιδείας, αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς που στηρίζουν το σχολείο.

«Πραγματικά είναι ένα στολίδι για την εκπαιδευτική μας κοινότητα, για αυτήν την περιοχή της Αθήνας», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.

Αναλυτικά η ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άκης Σκέρτσος

«Το δημόσιο σχολείο του Κολωνού να μην έχει τίποτα να ζηλέψει από το αντίστοιχο στο Κολωνάκι»

«Ως απόφοιτος δημόσιου σχολείου και δημόσιου πανεπιστημίου και γέννημα θρέμμα μιας από τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές της Θεσσαλονίκης ξέρω πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι ένα καλό δημόσιο σχολείο για την κοινωνική κινητικότητα και τη μείωση των ανισοτήτων.

Η σημερινή επίσκεψη στο πρότυπο Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο και Λύκειο Κολωνού στην Αθήνα, μου έδωσε μεγάλη χαρά διότι ανακάλυψα μια ζωντανή κυψέλη μάθησης που παρέχει όλα τα κρίσιμα εφόδια στους μαθητές και τις μαθήτριες για να κατακτήσουν τη γνώση και κυρίως για να μάθουν πώς να μαθαίνουν σε έναν κόσμο που τα πάντα αλλάζουν πλέον πολύ γρήγορα.

Ο νέος αυτός θεσμός που λειτουργεί από πέρυσι σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Ίδρυμα Ωνάση / Onassis Foundation, αριθμεί ήδη 20 σχολεία σε όλη τη χώρα (8 στην Αθήνα και 12 στην υπόλοιπη Ελλάδα -Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κοζάνη, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο). Και έρχεται να συμπληρώσει τα υφιστάμενα δημόσια πρότυπα και πειραματικά μας σχολεία με ένα ακόμη εξαιρετικό υπόδειγμα σχολικής λειτουργείας που προάγει την μάθηση και την αριστεία, την συμπερίληψη και την αλληλεγγύη, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, σε περιοχές των πόλεων μας που αντιμετωπίζουν περισσότερες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Ειδικά στα Ωνάσεια σχολεία του Κολωνού λειτουργούν πάνω από 65 όμιλοι από εγκληματολογία έως θεατρικές ομάδες, υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια χημείας και επιστημών υγείας, STEM, πληροφορικής αλλά και χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε μαθήματα όπως τα λατινικά, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τους νοσηλευτές και τους σχολικούς ψυχολόγους, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και γυμναστήριο, ερμάρια για τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών, ανακαινισμένες τουαλέτες, γήπεδα, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και πολλά ακόμη.

Όλα αυτά λειτουργούν σε υφιστάμενα παλαιότερα κτίρια δημόσιων σχολείων που ανακαινίστηκαν από πέρυσι χάρη στην σημαντική δωρεά του ιδρύματος Ωνάση.

Από το 2019 που τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία ήταν 62 πλέον σήμερα είναι 213. Και στόχος μας είναι αυτές οι σχολικές μονάδες να λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές καλών πρακτικών για το σύνολο των δημόσιων σχολείων της χώρας μας.

Έτσι ώστε το δημόσιο σχολείο του Κολωνού να μην έχει τίποτα να ζηλέψει από το αντίστοιχο στο Κολωνάκι ή από οποιοδήποτε ιδιωτικό σχολείο. Και πιστέψτε με αυτό που είδαμε σήμερα στα πρόσωπα μαθητών και εκπαιδευτικών μαζί με τη Sofia Zacharaki και τον Αντώνη Παπαδημητρίου μας γέμισε χαρά και ελπίδα.

Θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς αλλά και στο Ίδρυμα Ωνάση».

Παπαδημητρίου: Σημαντική η αποδοχή των ΔΗΜΩΣ

Την ικανοποίηση για την αποδοχή των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων από τη σχολική κοινότητα και την κοινωνία εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Στ. Παπαδημητρίου.

«Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη μας επιτυχία, ότι πλέον τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία λειτουργούν κανονικά και με μεγάλο ενθουσιασμό από όλες τις πλευρές, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς», είπε χαρακτηριστικά.

Προγραμματισμός για δίκτυο 22 ΔΗΜΩΣ

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου, στον προγραμματισμό του Ιδρύματος είναι η διεύρυνση του δικτύου των ΔΗΜΩΣ με άλλα δύο σχολεία, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί φέτος έχουμε, πλέον είκοσι Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Έχουμε υποσχεθεί είκοσι δύο ΔΗΜΩΣ, άρα άλλο ένα γυμνάσιο και άλλο ένα λύκειο, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν στην Αττική», τόνισε.