Τηλεθέαση (1/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Πέμπτης

Το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Ελλάδα – Ολλανδία» με 42,4%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,5% και το «Pre Game» με 14,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Ελλάδα – Ολλανδία» με 46%, με το «Pre Game» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 17,7% και στην τρίτη το «Κρίνο και Αγκάθι» με 8,5%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Ολλανδία
|42,4%
|2
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|14,5%
|3
|ALPHA
|Pre Game
|14,4%
|4
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|13,6%
|5
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|13,2%
|6
|STAR
|First Dates
|6,4%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Στο Δια Ταύτα
|0,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Ολλανδία
|46%
|2
|ALPHA
|Pre Game
|17,7%
|3
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|8,5%
|4
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|8,1%
|5
|STAR
|First Dates
|7,4%
|6
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|5,5%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Στο Δια Ταύτα
|0,1%