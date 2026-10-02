Τηλεθέαση (1/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Πέμπτης

Το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Ελλάδα – Ολλανδία» με 42,4%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,5% και το «Pre Game» με 14,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Ελλάδα – Ολλανδία» με 46%, με το «Pre Game» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 17,7% και στην τρίτη το «Κρίνο και Αγκάθι» με 8,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Ολλανδία 42,4% 2 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,5% 3 ALPHA Pre Game 14,4% 4 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,6% 5 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,2% 6 STAR First Dates 6,4% 7 ΕΡΤNEWS Στο Δια Ταύτα 0,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό