Τηλεθέαση (1/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Πέμπτης

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Τηλεθέαση
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Το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Ελλάδα – Ολλανδία» με 42,4%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,5% και το «Pre Game» με 14,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Ελλάδα – Ολλανδία» με 46%, με το «Pre Game» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 17,7% και στην τρίτη το «Κρίνο και Αγκάθι» με 8,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Ολλανδία 42,4%
2 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,5%
3 ALPHA Pre Game 14,4%
4 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,6%
5 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,2%
6 STAR First Dates 6,4%
7 ΕΡΤNEWS Στο Δια Ταύτα 0,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Ολλανδία 46%
2 ALPHA Pre Game 17,7%
3 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 8,5%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,1%
5 STAR First Dates 7,4%
6 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 5,5%
7 ΕΡΤNEWS Στο Δια Ταύτα 0,1%
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