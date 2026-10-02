Αλέξανδρος Ρήγας: Αυτή είναι η νέα του σατιρική παράσταση – Πού και πότε ξεκινά

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Αλέξανδρος Ρήγας υπογράφει μια παράσταση που έρχεται να ταρακουνήσει τα νερά, τα μυαλά, τις αναμνήσεις, τις αντιδράσεις, τις πράξεις και τις θεωρίες.

Πρόκειται για μια Κωμωδία – Σάτιρα με τίτλο “Τα Καλά Παιδιά Δε μιλάνε, Λόλα“, ένα έργο που παρουσιάζει τις προσπάθειες έξι συγγραφέων να γράψουν μία κωμωδία για το ξημέρωμα ενός καινούριου κόσμου με woke ατζέντες, political correct, καθεστωτικές λογοκρισίες, δικαιωματισμούς, συμπεριλήψεις.

Λέξεις που αλλάζουν το νόημα τους.

Ανθρώπινες σχέσεις που επαναπροσδιορίζονται, άνθρωποι που επανασυστήνονται… καθώς ένας παλιός κόσμος φεύγει.

Η παράσταση “Τα Καλά Παιδιά Δε μιλάνε, Λόλα”, του Αλεξάνδρου Ρήγα είναι μια σαρκαστική, πικρή, μαύρη και αιχμηρή σάτιρα… που μας προσκαλεί να γελάσουμε, να δράσουμε και ίσως, να αντιδράσουμε (εθελοντικό είναι αυτό!!!)

Η παράσταση θα ανέβει στο Από Μηχανής θέατρο τον Νοέμβριο σε κείμενο Αλέξανδρου Ρήγα και Παναγιώτη Κακαβά και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα.