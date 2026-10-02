Σπουδαία ανακάλυψη στην Αρχαία Βλαύνδο: Ανασκαφές έφεραν στο φως ιερό τείχος-μαμούθ 250 μέτρων

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως νέα στοιχεία για το θρησκευτικό και αρχιτεκτονικό παρελθόν της Μικράς Ασίας. Στην αρχαία πόλη της Βλαύνδου, που βρίσκεται στη σημερινή δυτική Τουρκία, οι ανασκαφές απέδωσαν έναν ακόμα πολύτιμο «θησαυρό»: Ένα επιβλητικό τείχος μήκους 250 μέτρων, το οποίο περιέβαλλε τον μεγάλο Βόρειο Ναό της πόλης.

Το εύρημα, το οποίο χρονολογείται από την Ελληνιστική περίοδο, αποκαλύπτει το μεγαλείο της ιερής αρχιτεκτονικής της εποχής και στρέφει ξανά το παγκόσμιο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στην περιοχή Ουλουμπέι του Ουσάκ.

Μια πόλη-οχυρό με μία μόνο είσοδο

Η Βλαύνδος είναι επίσης γνωστή ως «πόλη-φρουρά», καθώς εκεί εγκαταστάθηκαν στρατιώτες από τη Μακεδονία που έφτασαν κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολία.

Βαθιές κοιλάδες που σχηματίζονται από το Φαράγγι του Ουλουμπέι περιβάλλουν την πόλη από τις τρεις πλευρές της, ενώ η μοναδική της είσοδος της προσδίδει την όψη ενός φυσικού οχυρού.

Οι επισκέπτες αντικρίζουν πρώτα τα αναστηλωμένα υδραγωγεία, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την κεντρική πύλη. Ο Βόρειος Ναός, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της πόλης, ορθώνεται 200 μέτρα μακριά από την πύλη.

Οι ανασκαφές στη Βλαύνδο ξεκίνησαν το 2018 και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπό τη Διεύθυνση του Μουσείου του Ουσάκ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον» (Legacy to the Future Project).

Στον Βόρειο Ναό, οι εργασίες που ξεκίνησαν πέρυσι συνεχίστηκαν και φέτος, φέρνοντας στο φως το μεγαλύτερο μέρος των θεμελίων του ναού.

Το τείχος προηγείται χρονικά του ναού

Ο Ιλχάν Τσαβούς, διευθυντής του Μουσείου του Ουσάκ και επικεφαλής των ανασκαφών στη Βλάυνδο, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu (AA) ότι η ομάδα εργάζεται στο τέμενος, δηλαδή στον ιερό περίβολο του ναού, έναν χώρο διαχωρισμένο από τον δημόσιο χώρο της πόλης και προορισμένο για τις ανάγκες του ιερού και των ιερέων (θρησκευτικές λειτουργίες).

Η ομάδα εντόπισε υπολείμματα τείχους παλαιότερα από τον ίδιο τον ναό, όπως ανέφερε ο Τσαβούς. Το τείχος περιβάλλει το ιερό σε ορθογώνιο σχήμα, ενώ οι ανασκαφές στα θεμέλια αποκάλυψαν ίχνη από την Ελληνιστική περίοδο.

Αν και ο Βόρειος Ναός είναι ηλικίας 1.900 ετών, η αρχαιολογική ομάδα χρονολογεί το τείχος σε μια πολύ παλαιότερη περίοδο.

Υδάτινες διαδρομές και ρωμαϊκά νομίσματα: Τα κρυμμένα μυστικά της Βλαύνδου

«Φέτος, επικεντρώσαμε τις ανασκαφές μας στον Βόρειο Ναό, στην είσοδο της πόλης. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα εδώ είναι το τείχος του τέμενους, το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα του ναού. Φέραμε στο φως το μήκους 250 μέτρων τείχος του τέμενους, το οποίο χτίστηκε πριν από περίπου 2.500 χρόνια.

Εντοπίσαμε επίσης αγωγούς νερού στο εσωτερικό του τείχους, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τον ναό με νερό. Επιπλέον, βρήκαμε νομίσματα της ρωμαϊκής περιόδου στον χώρο του ναού.

Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες που έκαναν προσφορές εκείνη την εποχή, συνόδευαν τις ευχές τους με νομίσματα που πετούσαν στα θεμέλια του ναού», δήλωσε ο Τσαβούς.

Ιερά όρια και τουριστική αξία: Ένας νέος πόλος έλξης στην Ανατολία

Ο Τσαβούς δήλωσε ότι η πόλη ήταν αρχικά μια στρατιωτική φρουρά και ότι τέτοιου είδους ναοί εμφανίστηκαν αργότερα, καθώς εγκαταστάθηκαν πολίτες.

Περιέγραψε τον Βόρειο Ναό ως ένα από τα κύρια κέντρα της πόλης και ανέφερε ότι η ομάδα έχει εργαστεί από το δάπεδο του τέμενους έως την περιοχή που ονόμασε ναό, δηλαδή τον κυρίως χώρο του οικοδομήματος.

«Το τείχος του τέμενους ουσιαστικά διαχωρίζει την κοινωνική από την ιερή περιοχή. Τα πάντα μέσα στο τέμενος ήταν ιερά. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός αυτού θεωρούνταν ιδιοκτησία του θεού ή της θεάς και ήταν αφιερωμένα στην θεότητα», είπε.

Ο Γιαβούζ Τσακάρ, επαρχιακός διευθυντής πολιτισμού και τουρισμού του Ουσάκ, δήλωσε ότι η αρχαία πόλη φιλοξενεί περίπου 350.000 εγχώριους και ξένους τουρίστες κάθε χρόνο, προσθέτοντας ότι το έργο στη Βλαύνδο είναι ως εκ τούτου σημαντικό για τον τουρισμό.